Insegurança alimentar: mulheres negras têm maior risco de desnutrição e obesidade

Imagem de apoio ilustrativo. Conforme pesquisa, mulheres negras têm maior chance de sofrer com desnutrição, obesidade ou os dois ao mesmo tempo / Crédito: Reprodução/Freepik

Na sociedade brasileira, mulheres negras em insegurança alimentar estão mais propensas a sofrer de desnutrição ou obesidade. Dados foram revelados em uma pesquisa da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Estudo apontou que grupo têm chances 42% mais altas de apresentarem obesidade e 41% de baixo peso em relação a homens brancos. LEIA: Primeira infância: uma a cada seis crianças é vítima de racismo no Brasil

A pesquisa utilizou dados de mais de 46 mil participantes do Inquérito Nacional de Alimentação (INA), módulo dentro da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018. Insegurança alimentar contribui para desnutrição e obesidade “Temos uma teoria que tenta explicar isso, a da sindemia global. São dois problemas mundiais (desnutrição e obesidade) junto com mudanças climáticas. Essas coisas estão se retroalimentando”, é o que explica o autor principal do estudo e pesquisador da UFPB, Sávio Marcelino Gomes. Na medida que os eventos climáticos aumentam, a temperatura do planeta vai mudando. Com isso, secas e enchentes estão mais propensas a acontecer, ou seja, há uma dificuldade na produção de alimentos e um aumento no consumo de ultraprocessados, como forma de ter mais opções de alimentos.

“Uma pessoa que tá passando por isso, precisa comprar alimentos mais baratos. Muitas vezes são ultraprocessados que têm muita energia e pouco nutriente. E aí a gente vê a insegurança alimentar sendo um mecanismo também que causa esses problemas", diz. No ano de 2021, O POVO publicou um material explicando que, insegurança alimentar refere-se quando uma pessoa não tem acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para sua sobrevivência saudável. Ou seja, quando, por qualquer razão, não há condições de se manter ao menos três refeições diárias saudáveis e em quantidade suficiente para suprir as necessidades do corpo.