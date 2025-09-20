Mostra em Paris exalta mulheres negras na luta pelo direito feminino

“Retratos Relatos surgiu das histórias que as mulheres contavam para mim. Comecei a transformar esses relatos em retratos, e este foi um projeto que circulou por muitos lugares do Brasil. Para a Temporada Brasil-França, escolhemos mulheres que já não estão mais vivas para contar suas histórias, mas que ainda assim são importantes de serem contadas”, explica Panmela Castro.

A curadoria da exposição é assinada por Maybel Sulamita e reúne 15 pinturas inéditas. Entre as personalidades retratadas estão a pensadora brasileira Lélia González, a escritora Carolina Maria de Jesus e a cineasta senegalesa Safi Faye. Segundo Sulamita, o processo de escolha foi desafiador:

“Selecionar apenas 15 mulheres para abordar questões tão profundas foi um desafio — poderiam ser muitas outras. Mas as escolhidas são especiais, porque cada uma delas construiu novas formas de resistir, e suas histórias nos levam a pensar em quantas outras mulheres negras deveriam ser reconhecidas”, afirma a curadora.

Arte e direitos humanos

Panmela Castro é reconhecida internacionalmente por sua atuação na fronteira entre arte e direitos humanos. Fundadora da Rede NAMI, organização dedicada ao empoderamento feminino por meio da arte urbana, já teve obras expostas em espaços como o Masp e a Pinacoteca de São Paulo.