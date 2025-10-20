Subir R$ 1 na cesta básica eleva insegurança alimentar em 13 p.p.

Pesquisa aponta que pessoas em segurança alimentar têm mais risco de serem afetadas por um aumento do valor da cesta básica do que as inseguras / Crédito: Reprodução/Erwin Wodicka/Adobe Stock

Um aumento de R$ 1 no valor da cesta básica pode aumentar o risco de insegurança alimentar em domicílios brasileiros em até 13 pontos percentuais, segundo artigo publicado no periódico científico Estudos Econômicos, na sexta-feira, 17. O estudo foi realizado pelas pesquisadoras da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Aline Carolina Rodrigues, Maritza Rosales e Lorena Viena Costa.

As pesquisadores identificaram que pessoas que estão em situação de insegurança alimentar grave não sofrem tanto impacto da mudança nos preços de alimentos quanto as que, até o momento, estão seguras. “No estrato mais grave, [a pessoa] já não tem acesso a quase nada”, explica Aline Caroline Rodrigues, uma das pesquisadoras, à Agência Bori. As que estão em segurança apresentam uma probabilidade maior de entrar no grupo de risco, mas em nível inicialmente leve. Mesmo com os prejuízos acontecendo de diferentes formas para cada grupo, Aline disse que as famílias que começam a apresentar riscos alimentares preferem alimentos in natura e que rendem mais porções, como arroz e feijão. Além disso, estes alimentos evitam a fome por mais tempo por serem mais nutritivos.

O estudo foi realizado no início da pandemia, entre 2020 e 2021. Por isso, acredita-se que o cenário pode ser bem diferente pela mudança de hábitos alimentares desde então. Em 2025, a cesta básica custa cerca de 50% do salário mínimo nos estados brasileiros. Em Fortaleza, por exemplo, foi registrada a maior queda no valor, de 6,31% entre os meses de agosto e setembro. Mesmo sendo a maior queda do País, continua sendo a 14º mais alta. Além disso, o Brasil saiu do Mapa da Fome, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), em julho deste ano.