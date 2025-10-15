Universidades ganham 6,7 mil novos cargos; veja vagas

Universidades federais ganham 6,7 mil novos cargos; veja vagasPortaria autorizando a criação das vagas foi assinada por Camilo Santana, ministro da Educação, e Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação
As universidades federais terão 6.737 novos cargos para professores e técnicos-administrativos. Portaria autorizando a criação dos cargos foi assinada por Camilo Santana, ministro da Educação e Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Veja três eixos de expansão
Segundo o Ministério da Educação (MEC), a nova portaria (nº 70, de 8 de outubro de 2025) estabelece três eixos principais de expansão.
O primeiro é a formação do Banco de Professor-Equivalente do Magistério Superior, ampliado em 1.206 cargos. São 1.005 cargos efetivos para professor e 201 cargos equivalentes para contratação de professores substitutos e visitantes.
"As vagas se somam aos bancos de docentes já existentes em 69 universidades federais, reforçando áreas estratégicas como engenharia, saúde, tecnologia e formação docente", detalha o MEC.
O segundo eixo, conforme a pasta da educação, é o Banco de Professor-Equivalente da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Os 265 cargos adicionais são distribuídos entre 217 cargos efetivos e 48 cargos equivalentes para substitutos e visitantes.
Esses profissionais atuarão nas unidades de ensino técnico vinculadas às universidades federais, contribuindo para o fortalecimento dos cursos de base tecnológica e para a integração com os novos campi dos institutos federais.
O terceiro eixo trata da atualização dos Cargos Técnico-Administrativos. A portaria revisa o Quadro de Referência desses servidores nas universidades federais, modernizando o perfil funcional dessas instituições.
Foram transformados 7.860 cargos vagos da Classe C em 5.266 novos cargos. Desse total, 2.113 da Classe D (nível intermediário) e 3.153 da Classe E (nível superior). "Com isso, a estrutura administrativa das universidades se torna mais alinhada às demandas atuais de gestão, tecnologia e serviços à comunidade acadêmica", detalha o MEC.
