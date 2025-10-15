Universidades ganham 6,7 mil novos cargos; veja vagas

Universidade Federal do Ceará / Crédito: Júnior Panela/UFC

As universidades federais terão 6.737 novos cargos para professores e técnicos-administrativos. Portaria autorizando a criação dos cargos foi assinada por Camilo Santana, ministro da Educação e Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Veja três eixos de expansão Segundo o Ministério da Educação (MEC), a nova portaria (nº 70, de 8 de outubro de 2025) estabelece três eixos principais de expansão.

Esses profissionais atuarão nas unidades de ensino técnico vinculadas às universidades federais, contribuindo para o fortalecimento dos cursos de base tecnológica e para a integração com os novos campi dos institutos federais. O terceiro eixo trata da atualização dos Cargos Técnico-Administrativos. A portaria revisa o Quadro de Referência desses servidores nas universidades federais, modernizando o perfil funcional dessas instituições. Foram transformados 7.860 cargos vagos da Classe C em 5.266 novos cargos. Desse total, 2.113 da Classe D (nível intermediário) e 3.153 da Classe E (nível superior). "Com isso, a estrutura administrativa das universidades se torna mais alinhada às demandas atuais de gestão, tecnologia e serviços à comunidade acadêmica", detalha o MEC.