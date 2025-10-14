Camilo anuncia 6 mil vagas para servidores universitários

Outras 4.500 vagas haviam sido criadas para institutos federais em julho deste ano. Portaria autorizandoa criação das vagas foi assinada por Camilo e Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação

O ministro da Educação Camilo Santana anunciou, nesta terça-feira, 14, a criação de 6.737 novas vagas para professores e técnicos-administrativos em universidades federais. Portaria autorizando a criação dos cargos foi assinada por Camilo e Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

"Em julho, já havíamos criado 4.500 vagas para os nossos institutos federais e seguiremos trabalhando para consolidar e expndir a nossa rede", disse o ministro.