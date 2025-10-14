Camilo anuncia 6 mil vagas para servidores universitários

Camilo anuncia mais de 6 mil novas vagas para professores e técnicos em universidadesOutras 4.500 vagas haviam sido criadas para institutos federais em julho deste ano. Portaria autorizandoa criação das vagas foi assinada por Camilo e Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação
O ministro da Educação Camilo Santana anunciou, nesta terça-feira, 14, a criação de 6.737 novas vagas para professores e técnicos-administrativos em universidades federais. Portaria autorizando a criação dos cargos foi assinada por Camilo e Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
"Em julho, já havíamos criado 4.500 vagas para os nossos institutos federais e seguiremos trabalhando para consolidar e expndir a nossa rede", disse o ministro.
Segundo Esther, serão 1,2 mil novos cargos de professores efetivos, 249 de professores substitutos, 5,3 mil cargos de técnicos administrativos.
"Desde o início do governo Lula 3, autorizamos 15 mil novas vagas para universidades e Institutos Federais. Esse reforço mostra o compromisso do nosso governo com a educação e a formação dos jovens para empregos qualificados", disse a ministra.