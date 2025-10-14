Maioria de inscrições na Prova Nacional Docente é na área de pedagogia

A primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) superou a casa de um milhão de inscritos. O exame, que vai ocorrer no próximo dia 26, tem o objetivo de auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para as suas redes de ensino. A primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) superou a casa de um milhão de inscritos. O exame, que vai ocorrer no próximo dia 26, tem o objetivo de auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para as suas redes de ensino.

Segundo o Ministério da Educação ao todo foram confirmadas 1.086.914 inscrições, sendo a maioria (51,58%) na da área de pedagogia, com 560.576 inscritos. Em segundo lugar entre os inscritos, estão os candidatos para área de letras – português, com 73.187 inscrições, seguida por matemática (72.530) e educação física (65.911). Apelidado de Enem dos Professores ou CNU dos Professores, o exame vai avaliar 17 áreas da licenciatura: artes visuais; ciências biológicas; ciências sociais; computação; educação física; filosofia; física; geografia; história; letras (inglês); letras (português); letras (português e espanhol); letras (português e inglês); matemática; música; pedagogia e química. Dois públicos A PND não é um concurso público. O exame é voltado aos alunos que estão concluindo cursos de licenciatura em 2025, devidamente inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas pelas próprias instituições de ensino superior (IES) onde estudam.

Para este público, a participação no Enade é uma condição para concluir a graduação. O objetivo do MEC é avaliar os cursos que formam professores para a educação básica, em todo o país. Também se inscreveram na PND pessoas já formadas em cursos de licenciatura com interesse em participar de concursos ou processos seletivos das redes públicas de ensino de todos os entes federativos (União, estados, municípios e Distrito Federal) que aderiram ao exame nacional. No total, 1.508 municípios de 22 estados adotarão o resultado da prova como etapa de admissão ao magistério público.

Estados e municípios Segundo o MEC, o estado com maior número de inscritos confirmados é São Paulo, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Confira o número de inscritos por estado: São Paulo: 253.895 Minas Gerais: 97.113 Rio de Janeiro: 72.230 Pará: 66.810 Bahia: 55.320 Ceará: 55.584 Pernambuco: 46.452 Paraná: 39.644 Maranhão: 37.522 Santa Catarina: 33.642 Espírito Santo: 31.280 Rio Grande do Norte: 31.371 Piauí: 28.354 Rio Grande do Sul: 27.042 Mato Grosso do Sul: 25.062 Mato Grosso: 25.366 Goiás: 25.932 Alagoas: 20.250 Paraíba: 19.338 Sergipe: 19.330 Distrito Federal: 18.754 Amazonas: 17.567 Rondônia: 12.565 Tocantins: 7.468 Amapá: 7.436 Acre: 5.988 Roraima: 5.631 Entre os municípios, o número de inscrições confirmadas é liderado pela capital paulista (84.633), seguido pelo município do Rio de Janeiro (28.765). Na terceira posição estão juntas Brasília e as demais cidades do Distrito Federal, com 18.754 inscrições confirmadas. Prova A Prova Nacional Docente será composta por duas partes: formação geral e componente específico. A primeira delas incluirá 30 questões objetivas e uma discursiva, elaboradas a partir de temas ligados à formação docente.

Já o componente específico contará com 50 questões de múltipla escolha, voltadas ao conteúdo próprio de cada uma das 17 áreas da licenciatura avaliadas. No domingo, dia 26 dia, os portões de acesso aos locais de aplicação do exame serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. A aplicação da prova terá início às 13h30 e término às 19h.