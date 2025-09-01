Camilo anuncia Carteira Nacional do Docente deverá ser sancionada em outubro

Camilo anuncia Carteira Nacional do Docente deverá ser sancionada em outubroCarteira servirá como documento oficial da categoria e garantirá vantagens, como descontos em redes hoteleiras e cartão de crédito sem anuidade
Em um vídeo publicado em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 1º, o ministro da educação, Camilo Santana (PT), voltou a falar sobre a Carteira Nacional do Docente no Brasil (CNDB). Na publicação, além de reforçar a importância do documento, o ministro informou que em outubro, junto com à sanção da lei, serão anunciadas novas vantagens.
“Nós fizemos uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). Todo hotel que faz parte dessa rede oferecerá ao professor, com essa carteira, um desconto de 15% na diária”, explicou o ministro.
Camilo também informou que os professores terão direito a um cartão de crédito da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil sem anuidade.
A CNDB funcionará como um documento oficial da categoria, com validade em todo o território nacional. A carteira facilitará o acesso dos docentes a benefícios como descontos em eventos culturais, prioridade em serviços públicos e ofertas do setor privado.
No último dia 19 de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei (PL 41/2025), autorizando a criação da CNDB. Agora, segue para sanção presidencial, que deve ser assinada no dia 15 de outubro.
“Vamos anunciar em outubro — que é o mês do professor — várias outras vantagens. Será a sanção da lei e a entrega das carteiras, para que possamos reconhecer a importância do professor em nosso país, em nossa nação”, concluiu.