Camilo anuncia Carteira Nacional do Docente deverá ser sancionada em outubro

Carteira servirá como documento oficial da categoria e garantirá vantagens, como descontos em redes hoteleiras e cartão de crédito sem anuidade

Em um vídeo publicado em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 1º, o ministro da educação, Camilo Santana (PT), voltou a falar sobre a Carteira Nacional do Docente no Brasil (CNDB) . Na publicação, além de reforçar a importância do documento, o ministro informou que em outubro, junto com à sanção da lei, serão anunciadas novas vantagens.

“Nós fizemos uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). Todo hotel que faz parte dessa rede oferecerá ao professor, com essa carteira, um desconto de 15% na diária”, explicou o ministro.

Camilo também informou que os professores terão direito a um cartão de crédito da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil sem anuidade.

A CNDB funcionará como um documento oficial da categoria, com validade em todo o território nacional. A carteira facilitará o acesso dos docentes a benefícios como descontos em eventos culturais, prioridade em serviços públicos e ofertas do setor privado.

No último dia 19 de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei (PL 41/2025), autorizando a criação da CNDB. Agora, segue para sanção presidencial, que deve ser assinada no dia 15 de outubro.