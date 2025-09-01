Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Camilo anuncia Carteira Nacional do Docente deverá ser sancionada em outubro

Camilo anuncia Carteira Nacional do Docente deverá ser sancionada em outubro

Carteira servirá como documento oficial da categoria e garantirá vantagens, como descontos em redes hoteleiras e cartão de crédito sem anuidade
Em um vídeo publicado em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 1º, o ministro da educação, Camilo Santana (PT), voltou a falar sobre a Carteira Nacional do Docente no Brasil (CNDB). Na publicação, além de reforçar a importância do documento, o ministro informou que em outubro, junto com à sanção da lei, serão anunciadas novas vantagens.

“Nós fizemos uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH). Todo hotel que faz parte dessa rede oferecerá ao professor, com essa carteira, um desconto de 15% na diária”, explicou o ministro.

Camilo também informou que os professores terão direito a um cartão de crédito da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil sem anuidade.

A CNDB funcionará como um documento oficial da categoria, com validade em todo o território nacional. A carteira facilitará o acesso dos docentes a benefícios como descontos em eventos culturais, prioridade em serviços públicos e ofertas do setor privado.

No último dia 19 de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei (PL 41/2025),  autorizando a criação da CNDB. Agora, segue para sanção presidencial, que deve ser assinada no dia 15 de outubro.

“Vamos anunciar em outubro — que é o mês do professor — várias outras vantagens. Será a sanção da lei e a entrega das carteiras, para que possamos reconhecer a importância do professor em nosso país, em nossa nação”, concluiu.

