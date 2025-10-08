Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Teto do restaurante Jamile, de Fogaça, cai; veja o que aconteceu

Teto do restaurante Jamile, de Fogaça, desaba; veja o que aconteceu

Após explosão de gás, teto do restaurante desaba e deixa seis feridos; duas pessoas estão nos escombros. Veja o que se sabe até o momento
Atualizado às Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O restaurante Jamile, na região central de São Paulo, foi cenário de pânico durante o começo da tarde desta quarta-feira, 8. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 12h30min uma explosão de gás atingiu o teto do restaurante onde o empresário Henrique Fogaça é chef, desabando parcialmente.

Equipes da brigada de incêndio estão no local para dar continuidade à ocorrência e ao auxílio das pessoas que estavam no ambiente durante a explosão.

Às 14 horas, quatro pessoas feridas haviam sido resgatadas e duas ainda se encontravam soterradas. Todos os resgatados estavam conscientes; ainda não há informações se eram clientes ou funcionários do Jamile.

Leia mais

O acidente ocorreu durante o horário de almoço, na rua Treze de Maio, uma das ruas mais movimentadas entre os bairros Bela Vista e Bixiga. A região é conhecida por concentrar famosas cantinas italianas.

De acordo com a corporação, as vítimas resgatadas foram encaminhadas a hospitais e UPAs da cidade. Não há informação sobre o estado de saúde das mesmas até a publicação desta matéria.

O jurado e personalidade do reality culinário Masterchef, Henrique Fogaça, assina o menu do restaurante Jamile.

Esta matéria está em atualização. Mais informações em instantes

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar