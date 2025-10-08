Teto do restaurante Jamile, de Fogaça, cai; veja o que aconteceu

Teto do restaurante Jamile, de Fogaça, desaba; veja o que aconteceuApós explosão de gás, teto do restaurante desaba e deixa seis feridos; duas pessoas estão nos escombros. Veja o que se sabe até o momento
O restaurante Jamile, na região central de São Paulo, foi cenário de pânico durante o começo da tarde desta quarta-feira, 8. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 12h30min uma explosão de gás atingiu o teto do restaurante onde o empresário Henrique Fogaça é chef, desabando parcialmente.
Equipes da brigada de incêndio estão no local para dar continuidade à ocorrência e ao auxílio das pessoas que estavam no ambiente durante a explosão.
Às 14 horas, quatro pessoas feridas haviam sido resgatadas e duas ainda se encontravam soterradas. Todos os resgatados estavam conscientes; ainda não há informações se eram clientes ou funcionários do Jamile.
O acidente ocorreu durante o horário de almoço, na rua Treze de Maio, uma das ruas mais movimentadas entre os bairros Bela Vista e Bixiga. A região é conhecida por concentrar famosas cantinas italianas.
De acordo com a corporação, as vítimas resgatadas foram encaminhadas a hospitais e UPAs da cidade. Não há informação sobre o estado de saúde das mesmas até a publicação desta matéria.
O jurado e personalidade do reality culinário Masterchef, Henrique Fogaça, assina o menu do restaurante Jamile.
Esta matéria está em atualização. Mais informações em instantes