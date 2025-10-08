Teto do restaurante Jamile, de Fogaça, cai; veja o que aconteceu

Quatro pessoas foram feridas e duas ainda se encontram soterradas após explosão no restaurante Jamile em São Paulo / Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros SP

O restaurante Jamile, na região central de São Paulo, foi cenário de pânico durante o começo da tarde desta quarta-feira, 8. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 12h30min uma explosão de gás atingiu o teto do restaurante onde o empresário Henrique Fogaça é chef, desabando parcialmente. Equipes da brigada de incêndio estão no local para dar continuidade à ocorrência e ao auxílio das pessoas que estavam no ambiente durante a explosão.