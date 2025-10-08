Quem saiu ontem, 7, do MasterChef Confeitaria? Veja eliminado

Alê Costa foi o convidado para integrar júri do episódio formado por Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin / Crédito: Divulgação/Band

O 5º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 7 de outubro, trouxe uma prova clássica e desafiadora para os confeiteiros que restaram. Sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os oito chefs restantes tiveram que montar uma torre com três diferentes sabores de bombons de chocolates para agradar o paladar do jurado convidado, Alê Costa.

Já na eliminação, os destaques negativos tiveram que criar uma sobremesa a partir de ingredientes pouco usuais na confeitaria. A seguir, saiba como foram as provas e veja quem ficou no Top 7 da temporada. MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova Na prova principal, os confeiteiros foram desafiados a montar uma torre de bombons de chocolate de 60cm em degradê. Os chefs exigiram no mínimo três sabores diferentes de recheios para os bombons e os participantes foram separados em dupla. Luiza, ganhadora da última prova de eliminação, escolheu as duplas. Os pares foram: Luiza e Johnlee,

Juliana e Marina,

Natan e Ítalo, e

Ramiro e Leo. Confeiteiros foram desafiados a criar uma torre de bombons de 60 centímetros Crédito: Divulgação/Band

Quem venceu a prova foi Luiza e Johnlee, elogiados pela consistência de sabores e técnica na hora de montar os bombons. A dupla teve a chance de salvar um confeiteiro e escolheu Ramiro para subir ao mezanino. Todos os outros concorrentes foram direto para a prova de eliminação.

MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova Na prova de eliminação, os confeiteiros foram desafiados a criar uma sobremesa livre com ingredientes pouco usuais na confeitaria como: presunto, cebola, foie gras, shoyu, cogumelo, pele de tilápia, salsinha, filé, pepino e ovas de peixe. Ítalo e Natan se destacaram ao pegar os ingredientes considerados mais difíceis: foie gras e shoyu e pele de tilápia e cogumelo, respectivamente. O vencedor da prova foi Natan que ganhou um elogio de Jacquin, "detestável, mas fez um bom trabalho". Juliana foi a confeiteira eliminada do episódio desta semana Crédito: Divulgação/Band