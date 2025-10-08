Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem saiu ontem, 7, do MasterChef Confeitaria? Veja eliminado

Quem saiu ontem, 7, do MasterChef Confeitaria? Veja eliminado e o prato

No 5º episódio da temporada, confeiteiros enfrentaram clássica prova da torre e prova de eliminação com ingredientes salgados. Saiba quem saiu
Atualizado às Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O 5º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 7 de outubro, trouxe uma prova clássica e desafiadora para os confeiteiros que restaram. 

Sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os oito chefs restantes tiveram que montar uma torre com três diferentes sabores de bombons de chocolates para agradar o paladar do jurado convidado, Alê Costa. 

Já na eliminação, os destaques negativos tiveram que criar uma sobremesa a partir de ingredientes pouco usuais na confeitaria. A seguir, saiba como foram as provas e veja quem ficou no Top 7 da temporada. 

MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova

Na prova principal, os confeiteiros foram desafiados a montar uma torre de bombons de chocolate de 60cm em degradê. Os chefs exigiram no mínimo três sabores diferentes de recheios para os bombons e os participantes foram separados em dupla.

Luiza, ganhadora da última prova de eliminação, escolheu as duplas. Os pares foram:

  • Luiza e Johnlee,
  • Juliana e Marina,
  • Natan e Ítalo, e
  • Ramiro e Leo.

Quem venceu a prova foi Luiza e Johnlee, elogiados pela consistência de sabores e técnica na hora de montar os bombons. A dupla teve a chance de salvar um confeiteiro e escolheu Ramiro para subir ao mezanino.

Todos os outros concorrentes foram direto para a prova de eliminação.  

MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova

Na prova de eliminação, os confeiteiros foram desafiados a criar uma sobremesa livre com ingredientes pouco usuais na confeitaria como: presunto, cebola, foie gras, shoyu, cogumelo, pele de tilápia, salsinha, filé, pepino e ovas de peixe. 

Ítalo e Natan se destacaram ao pegar os ingredientes considerados mais difíceis: foie gras e shoyu e pele de tilápia e cogumelo, respectivamente. O vencedor da prova foi Natan que ganhou um elogio de Jacquin, "detestável, mas fez um bom trabalho". 

Já os destaques negativos foram Juliana e Leo, com a confeiteira sendo a mais criticada por não ter conseguido mostrar os sabores exigidos de seus ingredientes. Juliana foi a eliminada do episódio, enquanto Léo se salvou por mais uma semana.

  • Juliana foi a eliminada do episódio

Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 7

Com a saída de Wagner, agora restam 7 na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.

Veja quem segue na competição:

  • Ítalo Andrade
  • Johnlee
  • Leo Salles
  • Luiza Vilhena
  • Marina Queiroz
  • Natan Montenegro
  • Ramiro Bertassin

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar