Quem saiu ontem, 7, do MasterChef Confeitaria? Veja eliminado e o pratoNo 5º episódio da temporada, confeiteiros enfrentaram clássica prova da torre e prova de eliminação com ingredientes salgados. Saiba quem saiu
O 5º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 7 de outubro, trouxe uma prova clássica e desafiadora para os confeiteiros que restaram.
Sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os oito chefs restantes tiveram que montar uma torre com três diferentes sabores de bombons de chocolates para agradar o paladar do jurado convidado, Alê Costa.
Já na eliminação, os destaques negativos tiveram que criar uma sobremesa a partir de ingredientes pouco usuais na confeitaria. A seguir, saiba como foram as provas e veja quem ficou no Top 7 da temporada.
MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova
Na prova principal, os confeiteiros foram desafiados a montar uma torre de bombons de chocolate de 60cm em degradê. Os chefs exigiram no mínimo três sabores diferentes de recheios para os bombons e os participantes foram separados em dupla.
Luiza, ganhadora da última prova de eliminação, escolheu as duplas. Os pares foram:
- Luiza e Johnlee,
- Juliana e Marina,
- Natan e Ítalo, e
- Ramiro e Leo.
Quem venceu a prova foi Luiza e Johnlee, elogiados pela consistência de sabores e técnica na hora de montar os bombons. A dupla teve a chance de salvar um confeiteiro e escolheu Ramiro para subir ao mezanino.
Todos os outros concorrentes foram direto para a prova de eliminação.
MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova
Na prova de eliminação, os confeiteiros foram desafiados a criar uma sobremesa livre com ingredientes pouco usuais na confeitaria como: presunto, cebola, foie gras, shoyu, cogumelo, pele de tilápia, salsinha, filé, pepino e ovas de peixe.
Ítalo e Natan se destacaram ao pegar os ingredientes considerados mais difíceis: foie gras e shoyu e pele de tilápia e cogumelo, respectivamente. O vencedor da prova foi Natan que ganhou um elogio de Jacquin, "detestável, mas fez um bom trabalho".
Já os destaques negativos foram Juliana e Leo, com a confeiteira sendo a mais criticada por não ter conseguido mostrar os sabores exigidos de seus ingredientes. Juliana foi a eliminada do episódio, enquanto Léo se salvou por mais uma semana.
- Juliana foi a eliminada do episódio
Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 7
Com a saída de Wagner, agora restam 7 na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.
Veja quem segue na competição:
- Ítalo Andrade
- Johnlee
- Leo Salles
- Luiza Vilhena
- Marina Queiroz
- Natan Montenegro
- Ramiro Bertassin