Assistente social piauiense procura família biológica no Nordeste

Atualmente com 36 anos, ela descobriu possíveis familiáres conexões no Ceará / Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal

A assistente social Alba Tereza Sousa de Macêdo, de 36 anos, vive uma verdadeira história de novela na busca por sua família biológica. Recém-nascida, ela foi deixada por uma enfermeira dentro de uma caixa na porta da casa de sua família adotiva. Junto a ela havia uma carta escrita pela mãe biológica, que explicava os motivos de não poder ficar com a filha. LEIA TAMBÉM| Professor cearense adota ex-aluna ao encontrá-la no sistema de adoção



Alba é natural de Teresina, no Piauí, mas atualmente reside em São Paulo. Recentemente, descobriu por meio de uma plataforma de busca genealógica, que pode ter uma prima de segundo grau em Fortaleza. Nascida em 1989, Alba soube ainda na infância que era adotada. Ela recorda que sua mãe adotiva tentava comunicar isso de forma simbólica, dizendo que a filha havia “vindo do coração”. Mas a compreensão real aconteceu quando tinha oito anos de idade. Alba recorda que ela e a mãe assistiam a uma novela, quando sua mãe apontou para uma personagem adotada e disse “você é que nem essa menina”. A notícia foi um choque: “Isso me deixou indignada. Não consegui reagir direito a isso, pois não conhecia ninguém adotado” Falta de preparo e ausência de acompanhamento psicológico, fizeram ela entrar em um período de depressão e isolamento que durou até os 18 anos: “Na adolescência inteira fiquei muito mal. Eu ficava me remoendo sem entender e não conseguia conversar com ninguém sobre a adoção.”

Alba com 15 anos de idade Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal O dia em que foi encontrada Recém-nascida, Alba foi deixada dentro de uma caixa na porta da casa da família que a criou. Junto a ela estava a carta de sua mãe biológica. A entrega foi feita por uma enfermeira que trabalhava na Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER), em Teresina. Ela era conhecida na cidade por receber bebês de mães carentes e entregá-los a famílias que considerava aptas para criá-los. Alba teria sido uma das várias crianças encaminhadas dessa forma.

CONFIRA | Adoção de filhos: como funciona o processo no Brasil? Alba aos sete meses de idade Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal Alba com um ano de idade Crédito: Reprodução/ Arquivo pessoal A carta e a primeira pista Assinado como “Mazé” (provavelmente Maria José) e contendo erros de português, o documento é datado de 18 de julho de 1989. Nele, a mãe biológica a chama “Natacha”, explicando que não poderia criá-la sozinha porque o pai era “um irresponsável”.