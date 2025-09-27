Bebidas adulteradas causam surto de intoxicação por metanol em SP

Nove casos de intoxicação por metanol foram registrados em São Paulo no intervalo de 25 dias / Crédito: Banco de imagem

Nove casos de intoxicação por metanol foram registrados em São Paulo no intervalo de 25 dias. O número pode ser maior, uma vez que nem todos os casos chegam as autoridades competentes. Conforme informações da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, os casos foram registrados após a ingestão de bebida alcóolica adulterada.

O número de casos anotados pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), de Campinas (SP), é considerado fora de padrão para o período, e também por desviar dos casos notificados até hoje. Nos últimos dois anos, o Centro tem registrado casos de intoxicação por metanol através da ingestão de combustíveis em contexto deliberado de abuso de substâncias, geralmente associados às pessoas em situação de rua.

De acordo com a notificação do Ciatox da última sexta-feira, 26, os casos de intoxicação se deram em cenas sociais de ingestão de bebida alcoólica, com bebidas como gin, whisky, vodka, entre outros. Essa é a primeira vez que o Centro registra a intoxicação de metanol através da ingestão de bebida alcoólica.