Bebidas adulteradas causam surto de intoxicação por metanol em SP

Bebidas adulteradas causam surto de intoxicação por metanol em São PauloNove casos foram registrados nos últimos 25 dias em São Paulo. O número no entendo pode ser maior devido a subnotificação
Nove casos de intoxicação por metanol foram registrados em São Paulo no intervalo de 25 dias. O número pode ser maior, uma vez que nem todos os casos chegam as autoridades competentes.
Conforme informações da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, os casos foram registrados após a ingestão de bebida alcóolica adulterada.
O número de casos anotados pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), de Campinas (SP), é considerado fora de padrão para o período, e também por desviar dos casos notificados até hoje.
Nos últimos dois anos, o Centro tem registrado casos de intoxicação por metanol através da ingestão de combustíveis em contexto deliberado de abuso de substâncias, geralmente associados às pessoas em situação de rua.
De acordo com a notificação do Ciatox da última sexta-feira, 26, os casos de intoxicação se deram em cenas sociais de ingestão de bebida alcoólica, com bebidas como gin, whisky, vodka, entre outros. Essa é a primeira vez que o Centro registra a intoxicação de metanol através da ingestão de bebida alcoólica.
Em nota, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, reforçou a necessidade de maior atenção durante os fins de semana, quando é maior a presença de pessoas em bares.
"São registros inéditos no referido centro toxicológico. É possível haver outros casos não notificados, uma vez que nem todos os casos de intoxicação chegam aos órgãos de vigilância e controle"
A pasta reforça que a ingestão acidental ou intencional de metanol leva a intoxicações graves e potencialmente fatais.
"O cenário de adulteração é particularmente relevante do ponto de vista de saúde pública, pois episódios dessa natureza frequentemente resultam em surtos epidêmicos com múltiplos casos graves e elevada taxa de letalidade, afetando grupos populacionais vulneráveis e exigindo resposta rápida das autoridades sanitárias. Nesse sentido, requer alerta à população, considerando, inclusive, o início do fim de semana, quando há maior frequência a bares e consumo de bebidas alcoólicas", informou a nota.
O Sistema de Alerta Rápido sobre drogas do Brasil (SAR) é um subsistema do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas - Sisnad, gerenciado pela Secretaria da Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), vinculado ao Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (Obid)