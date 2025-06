Quanto o álcool encurta sua vida? Cientistas revelam números alarmantes

O consumo de álcool, muitas vezes banalizado como parte da vida social, está no centro de uma crescente preocupação médica e científica.

Um novo estudo divulgado pelo Journal of Studies on Alcohol and Drugs revelou dados inquietantes: beber mais de 100g de álcool por semana — o equivalente a cerca de sete taças de vinho ou três litros de cerveja — pode reduzir a expectativa de vida em até dois anos.

A pesquisa, baseada em dados de mais de 600 mil pessoas de 19 países, reacende o debate sobre os verdadeiros riscos da bebida alcoólica, frequentemente subestimados por consumidores de todas as idades.

O perigo silencioso nas doses “moderadas” de álcool



A sensação de que “beber socialmente” ou em pequenas quantidades é inofensivo está cada vez mais em xeque. Mesmo um consumo considerado leve já está associado a aumentos significativos no risco de doenças cardiovasculares, hepáticas e neurodegenerativas.

Estudos recentes, apontam uma ligação direta entre o álcool e o risco de câncer de pâncreas, um dos tipos mais letais e silenciosos da doença.