O que é o metanol, substância ilegal em bebidas que causou cegueira e danos cerebrais em jovens de SP

Getty Images Ministério recebeu alerta com número atípico de casos na sexta-feira Ao menos nove casos de intoxicação por metanol foram registrados em São Paulo no último mês, todos relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. A informação foi divulgada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O volume de ocorrências recebido foi classificado pelas autoridades como "fora do padrão".

Outro ponto chamou a atenção: segundo o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas (Ciatox-SP), os episódios de intoxicação por metanol que vinham sendo notificados até então estavam ligados, em sua maioria, à ingestão deliberada em contextos de abuso de substâncias — frequentemente envolvendo população em situação de rua. Desta vez, porém, os casos ocorreram em bares e envolveram diferentes tipos de bebida, como gin, uísque, vodca e outros destilados. Em resposta, o MJSP emitiu uma recomendação, no último sábado (27/09), aos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas no Estado. A nota reforça a necessidade de que as empresas façam compras seguras, confiram os produtos e fortaleçam a rastreabilidade dos produtos.

E diz que preços muito baixos, lacres tortos, erros grosseiros de impressão, odor semelhante a solvente e relatos de consumidores com sintomas como visão turna, dor de cabeça intensa, náusea ou rebaixamento da consciência "devem ser tratados como suspeita de adulteração". A Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) emitiu nota em que diz que acompanhou diversas operações de combate ao comércio de produtos ilícitos e que, só em 2025, houve mais de 160 mil produtos falsificados apreendidos. A recomendação é encaminhar esses clientes para atendimento médico urgente e acionar o Disque-Intoxicação (0800 722 6001), serviço da Anvisa.

Entenda a seguir o que é o metanol e os riscos que ele oferece à saúde. O que é metanol? O metanol é um produto químico industrial encontrado em fluidos anticongelantes e de limpadores de para-brisa. Não se destina ao consumo humano — e é altamente tóxico.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode ser prejudicial. Algumas doses de bebida alcoólica clandestina que contenham a substância podem ser letais. O metanol tem a aparência e o sabor do álcool, e os primeiros efeitos são semelhantes — ele pode fazer com que você se sinta embriagado e enjoado. Inicialmente, as pessoas podem não perceber que há algo errado.