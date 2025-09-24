Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem eram os cineastas mortos em acidente de avião no MS

Avião de pequeno porte caiu na noite desta terça-feira, 23, e deixou quatro pessoas mortas, incluindo dois documentaristas. Saiba quem são eles
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Um avião de pequeno porte caiu no Mato Grosso do Sul na noite desta terça-feira, 23, deixando quatro pessoas mortas. Entre as vítimas estavam os cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr.

Segundo amigos de Ferraz, os profissionais trabalhavam na gravação de um documentário sobre “cidades-esponjas”. O arquiteto chinês Kongjian Yu, idealizador do conceito, também estava na aeronave e não sobreviveu.

A seguir, saiba quem eram os cineastas mortos no acidente:

Acidente de avião do MS: quem era Luiz Ferraz

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz nasceu e cresceu em São Paulo. Especializado em documentários e produções de não-ficção, ficou conhecido por obras sobre o universo do futebol.

Entre seus trabalhos mais importantes está “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia” (4x48’), indicado ao Emmy Internacional, que retrata a queda do avião da Chapecoense em 2016.

Em 2022, dirigiu a série “To Win or To Win”, sobre o Al-Nassr FC, time da Arábia Saudita.

Desde 2007, atuava na Olé Produções, pela qual assinou filmes como “Paisagem Concreta”, sobre o arquiteto Álvaro Siza, exibido em festivais internacionais.

Acidente de avião do MS: quem era Rubens Crispim Jr

Documentarista, diretor de fotografia e produtor independente, Rubens Crispim Jr. também era paulista.

Em 2006, venceu o reality Projeto 48, do canal TNT, e produziu seu primeiro curta, “Os 400 Golpes”, exibido em toda a América Latina.

Em 2009, participou do Festival de Cannes com o curta “O Que Escolhemos”. Trabalhou em produções para o Discovery Channel, National Geographic, Arte 1, TV Globo, TV Cultura e a plataforma Cultura em Casa.

Entre seus projetos mais recentes está o longa “Segue o Baile Bixiga 70” (2019), disponível no Canal Brasil, Amazon Prime e NOW. A partir de 2021, passou a dirigir e fotografar documentários sobre exposições da Pinacoteca de São Paulo.

O acidente de avião

A queda da aeronave ocorreu na zona rural de Aquidauana, região pantaneira conhecida por atrativos turísticos e por servir de locação para a novela Pantanal, da TV Globo.

As vítimas foram identificadas como:

  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta;
  • Rubens Crispim Jr., cineasta;
  • Kongjian Yu, arquiteto chinês; e
  • Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, não houve sobreviventes. As causas do acidente estão sendo investigadas.

