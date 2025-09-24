Quem eram os cineastas mortos em acidente de avião no MS

Os cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr morreram em um acidente de avião nesta terça-feira, 23 / Crédito: Reprodução/Instagram

Um avião de pequeno porte caiu no Mato Grosso do Sul na noite desta terça-feira, 23, deixando quatro pessoas mortas. Entre as vítimas estavam os cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr. Segundo amigos de Ferraz, os profissionais trabalhavam na gravação de um documentário sobre “cidades-esponjas”. O arquiteto chinês Kongjian Yu, idealizador do conceito, também estava na aeronave e não sobreviveu.

A seguir, saiba quem eram os cineastas mortos no acidente: Acidente de avião do MS: quem era Luiz Ferraz Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz nasceu e cresceu em São Paulo. Especializado em documentários e produções de não-ficção, ficou conhecido por obras sobre o universo do futebol. Entre seus trabalhos mais importantes está “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia” (4x48’), indicado ao Emmy Internacional, que retrata a queda do avião da Chapecoense em 2016. Em 2022, dirigiu a série “To Win or To Win”, sobre o Al-Nassr FC, time da Arábia Saudita.

Desde 2007, atuava na Olé Produções, pela qual assinou filmes como “Paisagem Concreta”, sobre o arquiteto Álvaro Siza, exibido em festivais internacionais. Acidente de avião do MS: quem era Rubens Crispim Jr Documentarista, diretor de fotografia e produtor independente, Rubens Crispim Jr. também era paulista.

Em 2006, venceu o reality Projeto 48, do canal TNT, e produziu seu primeiro curta, “Os 400 Golpes”, exibido em toda a América Latina. Em 2009, participou do Festival de Cannes com o curta “O Que Escolhemos”. Trabalhou em produções para o Discovery Channel, National Geographic, Arte 1, TV Globo, TV Cultura e a plataforma Cultura em Casa. Entre seus projetos mais recentes está o longa “Segue o Baile Bixiga 70” (2019), disponível no Canal Brasil, Amazon Prime e NOW. A partir de 2021, passou a dirigir e fotografar documentários sobre exposições da Pinacoteca de São Paulo.