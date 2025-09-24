Quem eram os cineastas mortos em acidente de avião no MS

Quem eram os cineastas mortos em acidente de avião no MSAvião de pequeno porte caiu na noite desta terça-feira, 23, e deixou quatro pessoas mortas, incluindo dois documentaristas. Saiba quem são eles
Um avião de pequeno porte caiu no Mato Grosso do Sul na noite desta terça-feira, 23, deixando quatro pessoas mortas. Entre as vítimas estavam os cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr.
Segundo amigos de Ferraz, os profissionais trabalhavam na gravação de um documentário sobre “cidades-esponjas”. O arquiteto chinês Kongjian Yu, idealizador do conceito, também estava na aeronave e não sobreviveu.
A seguir, saiba quem eram os cineastas mortos no acidente:
Acidente de avião do MS: quem era Luiz Ferraz
Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz nasceu e cresceu em São Paulo. Especializado em documentários e produções de não-ficção, ficou conhecido por obras sobre o universo do futebol.
Entre seus trabalhos mais importantes está “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia” (4x48’), indicado ao Emmy Internacional, que retrata a queda do avião da Chapecoense em 2016.
Em 2022, dirigiu a série “To Win or To Win”, sobre o Al-Nassr FC, time da Arábia Saudita.
Desde 2007, atuava na Olé Produções, pela qual assinou filmes como “Paisagem Concreta”, sobre o arquiteto Álvaro Siza, exibido em festivais internacionais.
Acidente de avião do MS: quem era Rubens Crispim Jr
Documentarista, diretor de fotografia e produtor independente, Rubens Crispim Jr. também era paulista.
Em 2006, venceu o reality Projeto 48, do canal TNT, e produziu seu primeiro curta, “Os 400 Golpes”, exibido em toda a América Latina.
Em 2009, participou do Festival de Cannes com o curta “O Que Escolhemos”. Trabalhou em produções para o Discovery Channel, National Geographic, Arte 1, TV Globo, TV Cultura e a plataforma Cultura em Casa.
Entre seus projetos mais recentes está o longa “Segue o Baile Bixiga 70” (2019), disponível no Canal Brasil, Amazon Prime e NOW. A partir de 2021, passou a dirigir e fotografar documentários sobre exposições da Pinacoteca de São Paulo.
O acidente de avião
A queda da aeronave ocorreu na zona rural de Aquidauana, região pantaneira conhecida por atrativos turísticos e por servir de locação para a novela Pantanal, da TV Globo.
As vítimas foram identificadas como:
- Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta;
- Rubens Crispim Jr., cineasta;
- Kongjian Yu, arquiteto chinês; e
- Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave.
De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, não houve sobreviventes. As causas do acidente estão sendo investigadas.