Morte de ex-delegado de SP: Justiça decreta prisão de 7º suspeito

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo, era conhecido por atuação no combate ao crime organizado / Crédito: Divulgação/Prefeitura de Praia Grande

A Justiça de São Paulo decretou na manhã deste sábado, 20, a prisão temporária do sétimo suspeito de participar do assassinato de Ruy Ferraz, ex-delegado-geral de São Paulo. O suspeito foi identificado como William Silva Marques. Ele é o dono da casa em Praia Grande de onde teria saído um fuzil, local onde a suspeita identificada como Dahesly Oliveira Pires foi presa por envolvimento no crime. Ela foi acusada por ter buscado o fuzil utilizado na execução e levado para a capital paulista.

Outro nome é o de Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como “Fofão”. Ele é suspeito de ajudar na logística da ação criminosa e foi preso na sexta-feira, 19. Também estão envolvidos no caso Flavio Henrique Ferreira de Souza e Felipe Avelino da Silva, conhecido como "Mascherano" no PCC. Ambos são investigados pela execução de Ruy Ferraz. Relembre o Caso O ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, foi assassinado a tiros na segunda-feira, 15, enquanto dirigia um carro no município de Praia Grande, no litoral paulista.

O profissional é conhecido pelo seu trabalho em que dedicou mais de 40 anos à Polícia Civil de São Paulo, focado no combate combate ao crime organizado. Em nota, a Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo informou que policiais militares atenderam A ocorrência e localizaram o veículo utilizado pelos criminosos. Na ocasião, os envolvidos perseguiam a vítima, que bateu em um ônibus. Ruy Ferraz Fontes Fontes trabalhou em investigações sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC) nos anos 2000 e atualmente ocupava a função de secretário de Administração de Praia Grande.