AO VIVO: Ex-delegado-geral que atuou contra o PCC é morto a tiros em SP

O delegado Ruy Ferraz Fontes foi assassinado na noite de ontem, 15, no litoral paulista; Ruy atuou por mias de 40 anos contra o crime organizado

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 16, repercute o caso do ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, assassinado às 18h de ontem, 15, no litoral de SP. O ex-delegado foi pioneiro nas investigações sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e atuou por mais de 40 anos contra o crime organizado. Imagens de câmeras de segurança revelam que o carro de Ruy foi perseguido por crimininosos.

A edição traz, ainda, a declaração do ex-presidente Michel Temer (MDB) resolver a anistia aos condenados de 8 de janeiro por meio de um "pacto nacional". Para ele o acordo envolveria os Três Poderes, a sociedade civil e a oposição.

