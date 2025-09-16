Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: Ex-delegado-geral que atuou contra o PCC é morto a tiros em SP

AO VIVO: Ex-delegado-geral que atuou contra o PCC é morto a tiros em SP

O delegado Ruy Ferraz Fontes foi assassinado na noite de ontem, 15, no litoral paulista; Ruy atuou por mias de 40 anos contra o crime organizado
Autor Lorena Frota/Especial para O POVO
Autor
Lorena Frota/Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 16, repercute o caso do ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, assassinado às 18h de ontem, 15, no litoral de SP. O ex-delegado foi pioneiro nas investigações sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e atuou por mais de 40 anos contra o crime organizado. Imagens de câmeras de segurança revelam que o carro de Ruy foi perseguido por crimininosos.

A edição traz, ainda, a declaração do ex-presidente Michel Temer (MDB) resolver a anistia aos condenados de 8 de janeiro por meio de um "pacto nacional". Para ele o acordo envolveria os Três Poderes, a sociedade civil e a oposição. 

"Eu aqui tomo a liberdade de propor uma espécie de pacto nacional. Acho que o Braisl está precisando de um pacto que reúna os Três Poderes, entidades da sociedade civil e até membros da oposição", afirmou o ex-presidente em entrevista ao progrma "Roda Viva", da TV Cultura. 

Assista

Acompanhe

O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.

Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook e TikTok do O POVO









Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar