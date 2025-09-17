Polícia identifica suspeitos pela morte de ex-delegado em SP

Câmeras de vigilância flagram o momento em que o veículo pilotado Ruy Ferraz é perseguido em alta velocidade / Crédito: Reprodução / Redes sociais

A Polícia de São Paulo identificou e pediu a prisão de dois suspeitos pela morte do ex-delegado da Polícia Civil do Estado, Ruy Ferraz Fontes, de 63 anos. A informação foi revelada nessa terça-feira, 16, pelo secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Fontes foi executado na última segunda-feira, 15, em uma via pública de Praia Grande, no litoral paulista, após uma emboscada.

Emboscada e identificação dos suspeitos Imagens de outra câmera de vigilância mostram que, por volta das 18h, os criminosos estavam de tocaia aguardando Ruy Ferraz sair da Prefeitura. A perseguição contra o veículo de Fontes teve início por volta das 18h15min. Quando o carro do delegado passa pela Hilux preta utilizada pelos criminosos, ele é alvejado por tiros. De acordo com o secretário, após o crime, os suspeitos não conseguiram queimar um segundo veículo, um Renegade, utilizado na ação. Isso permitiu com que a Polícia Técnico-Científica identificasse os criminosos por meio de impressões digitais.

Ainda segundo Derrite, o primeiro suspeito identificado já foi preso outras vezes. “Para a surpresa de zero pessoas, inclusive a nossa, é um indivíduo que já foi preso várias vezes pelas Forças Policiais. Foi preso por roubo, duas vezes; foi preso por tráfico, duas vezes; foi preso quando era adolescente, infrator”, revelou. “Todos que participaram desse atentado terrorista, que foi isso que aconteceu contra o doutor Ruy, serão punidos severamente por isso”, acrescentou. O secretário afirmou que nenhuma hipótese sobre a motivação do crime seria descartada, destacando duas: