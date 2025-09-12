Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia da Costa Rica detém suspeitos do assassinato de militar nicaraguense

Autor AFP
Tipo Notícia

A polícia da Costa Rica prendeu quatro suspeitos do assassinato de um militar nicaraguense exilado e crítico do governo de Daniel Ortega e Rosaria Murillo em San José, informaram as autoridades nesta sexta-feira (12).

Em 20 de junho, o major Roberto Samcam, de 66 anos, foi assassinado por desconhecidos no condomínio onde morava em um subúrbio de San José, um homicídio pelo qual ativistas e movimentos nicaraguenses no exílio responsabilizaram o governo de Ortega e Murillo.

As detenções dos suspeitos ocorreram após várias batidas na Ciudadela León XIII, uma área de San José onde vivem muitos imigrantes nicaraguenses, e em Cañas, a cerca de 175 quilômetros ao noroeste da capital costarriquenha, na província de Guanacaste.

"Temos um sujeito de sobrenome Carvajal, de 20 anos de idade, que seria quem cometeria o homicídio", disse o diretor do Organismo de Investigação Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, em um vídeo enviado a jornalistas.

Agora, a polícia buscará "poder determinar se efetivamente estamos diante de uma incursão política de outro governo ou não", acrescentou Zuñiga.

Além dos quatros detidos, a polícia tenta localizar um quinto suspeito.

