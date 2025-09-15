Caso Everson: Polícia Civil abre inquérito e ouve testemunhas do ataque

Representante legal da filha do goleiro do Atlético já foi ouvida; clube entregou imagens das câmeras de segurança / Crédito: Jogada 10

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito sobre o ataque à filha do goleiro Everson. A investigação, de fato, apura a denúncia de importunação sexual verbal contra a menor, de 13 anos. A representante legal da menina foi ouvida na tarde desta segunda-feira (15). O episódio de assédio ocorreu no estacionamento da Arena MRV, no último domingo (14), após um jogo do Atlético. A investigação oficial começou após a denúncia da família. A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) assumiu o caso. Segundo a Polícia Civil, algumas testemunhas que presenciaram o fato também já foram ouvidas. O Atlético, por sua vez, encaminhou as imagens do circuito de segurança para ajudar na identificação.