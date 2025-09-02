Lula declara três dias de luto oficial após morte de Mino Carta

Morte de Mino Carta gera luto oficial de três dias no Brasil a partir desta terça-feira, 2 / Crédito: Reprodução/ Ricardo Stuckert

Conforme o presidente, Mino segue sendo uma referência para o jornalismo brasileiro pela coragem, pelo espírito crítico e pelo compromisso com um País justo e igualitário. "Se hoje vivemos em uma democracia sólida, se hoje nossas instituições conseguem vencer as ameaças autoritárias, muito disso se deve ao trabalho deste verdadeiro humanista, das publicações que dirigiu e dos profissionais que ele formou", afirma. Carta teve uma filha, Manuela, e um filho, Gianni, morto em 2019.