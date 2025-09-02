Lula declara três dias de luto oficial após morte de Mino Carta

Lula declara três dias de luto oficial após morte de Mino CartaPresidente lamentou morte do jornalista nesta terça-feira, 2. Primeira capa de revista estampada por Lula foi na IstoÉ, fundada por Carta
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou três dias de luto oficial em todo o Brasil em respeito à memória do jornalista Mino Carta, que morreu nesta terça-feira, 2, aos 91 anos.
Lula homenageia Luis Fernando Verissimo: 'Um dos maiores da literatura'; LEIA
Não foi revelada causa mortis do fundador da Carta Capital, Veja, IstoÉ, Quatro Rodas, Carta Capital e Jornal da Tarde. Ele estava internado em São Paulo após problemas de saúde não informados.
Leia mais
Segundo Lula, Mino, a quem chama de amigo, formou gerações de profissionais e mostrou união entre a imprensa livre e a democracia.
"Conheci Mino há quase cinquenta anos, quando ele, pela primeira vez, deu destaque nas revistas semanais para as lutas que nós, trabalhadores reunidos no movimento sindical, estávamos fazendo por melhores condições de vida, por justiça social e democracia", relembra.
Primeira capa de revista estampada por Lula foi na IstoÉ de Mino Carta
A primeira capa de revista do presidente foi publicada pela IstoÉ, em 1978. Desde então, as trajetórias do líder politico e do comunicador seguiram se cruzando, conforme relatado pelo petista.
Conforme o presidente, Mino segue sendo uma referência para o jornalismo brasileiro pela coragem, pelo espírito crítico e pelo compromisso com um País justo e igualitário.
"Se hoje vivemos em uma democracia sólida, se hoje nossas instituições conseguem vencer as ameaças autoritárias, muito disso se deve ao trabalho deste verdadeiro humanista, das publicações que dirigiu e dos profissionais que ele formou", afirma.
Carta teve uma filha, Manuela, e um filho, Gianni, morto em 2019.