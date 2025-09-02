Balanço Ético Global da Ásia é realizado em Nova Déli

O terceiro diálogo regional do Balanço Ético Global (BEG), realizado nessa segunda-feira (1º), em Nova Déli, na Índia, ouviu pessoas, empresas e governos do continente asiático a partir de reflexões éticas sobre as ações climáticas. O terceiro diálogo regional do Balanço Ético Global (BEG), realizado nessa segunda-feira (1º), em Nova Déli, na Índia, ouviu pessoas, empresas e governos do continente asiático a partir de reflexões éticas sobre as ações climáticas.

O diálogo da Ásia reuniu 22 lideranças de diferentes setores e realidades diversas, sendo conduzido pelo ativista indiano e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi. A iniciativa é um dos quatro círculos de mobilização social para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). “Ouvimos pessoas dos diferentes países da região, com recortes que têm cientistas, mulheres, juventudes, pessoas com experiências locais e o que todos têm colocado é que esse é o momento de a gente olhar para a emergência climática com o compromisso de implementar os acordos que já fizemos”, destaca a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Energia renovável No diálogo são debatidas ações climáticas desempenhadas pelos países para o cumprimento de acordos como os de triplicar energia renovável, duplicar eficiência energética, fazer a transição para o fim do desmatamento e o uso de combustíveis fósseis, além de enfrentar o problema de perdas e danos nas populações locais.

“Nosso planeta está em chamas, e o tempo do 'mais do mesmo' acabou. Precisamos agir agora – mudando fundamentalmente nosso modo de vida, redefinindo o crescimento, interrompendo a injustiça climática e nos unindo em uma nova era de cooperação global”, afirma Kailash Satyarthi. Abertura Segundo a ministra Marina Silva, nos encontros do BEG os assuntos são tratados de forma aberta, democrática e transparente para que seja possível alcançar soluções inclusive sobre como serão ajudados os países que vivem os danos da emergência climática com o risco de desaparecerem do mapa mundial. “O que nós esperamos com o balanço ético é que no lugar da realidade reportada pelos relatórios e gráficos que são importantes, a gente possa trazer a realidade real da vivência de que está no território e está sofrendo, descobrindo e realizando”, assegura.

Continentes O diálogo da Ásia foi o terceiro de seis encontros que ocorrerão em cada um dos continentes. O diálogo europeu foi realizado em Londres, sendo conduzido pela ex-presidente da Irlanda e referência na luta por justiça climática, Mary Robinson. A reunião das Américas do Sul, Central e Caribe ocorreu em Bogotá e foi coliderada pela ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Próximas agendas Os próximos diálogos serão realizados na África, sob a coliderança da ambientalista e ativista queniana Wanjira Mathai, e na América do Norte, com a estadunidense e fundadora do Center for Earth Ethics, Karenna Gore. Além dos diálogos regionais, organizações da sociedade civil e governos nacionais e subnacionais podem promover diálogos autogestionados, utilizando a mesma metodologia das demais iniciativas. “Nas negociações internacionais, só os países falam. Mas, no fim das contas, o que importa são as pessoas”, declarou o presidente designado da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), embaixador André Corrêa do Lago.