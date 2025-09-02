Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gonet começa sustentação oral da PGR sobre trama golpista

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, começou por volta das 11h desta terça-feira, 2, sua sustentação oral no julgamento sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele tem até duas horas para concluir sua manifestação, que deve reforçar elementos da acusação.

Depois, cada defesa terá o tempo de uma hora para apresentar seus argumentos. A defesa de Mauro Cid é a primeira a se manifestar porque ele firmou acordo de delação premiada. Em seguida, os demais se manifestam em ordem alfabética.

A Primeira Turma deu início nesta terça ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete ex-auxiliares próximos. O grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de liderar a articulação por um golpe de Estado entre 2021 e 2023. Neste momento, a Primeira Turma julga somente o primeiro núcleo, o chamado "núcleo crucial" da trama golpista.

Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas, somadas, podem chegar a 43 anos.

