Gonet começa sustentação oral da PGR sobre trama golpista

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, começou por volta das 11h desta terça-feira, 2, sua sustentação oral no julgamento sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele tem até duas horas para concluir sua manifestação, que deve reforçar elementos da acusação.

Depois, cada defesa terá o tempo de uma hora para apresentar seus argumentos. A defesa de Mauro Cid é a primeira a se manifestar porque ele firmou acordo de delação premiada. Em seguida, os demais se manifestam em ordem alfabética.