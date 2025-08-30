Lula homenageia Luis Fernando Verissimo: ‘Um dos maiores da literatura’

Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos de idade / Crédito: Bruno Veiga/Divulgação

“Um dos maiores da nossa literatura”, é assim que recorda o presidente Lula em homenagem ao escritor e comunicador Luis Fernando Verissimo, que faleceu neste sábado, 30, aos 88 anos de idade, em decorrência de uma pneumonia. Nome de destaque na literatura nacional, Verissimo foi cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista, usando da ironia e do humor em suas criações para divertir, informar e alertar.