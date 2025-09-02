Morre jornalista Mino Carta, aos 91 anos, em São Paulo

Morre jornalista Mino Carta, aos 91 anos, em São PauloFundador da revista Carta Capital, jornalista ítalo-brasileiro faleceu nesta terça-feira, 2. Causa da morte não foi informada
Jornalista Mino Carta morreu aos 91 anos, nesta terça-feira, 2. Ele estava internado havia duas semanas na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação é da revista Carta Capital, que ele fundou em 1994.
O comunicador lutava contra problemas de saúde há um ano. Causa do óbito não foi revelada.
Mino Carta criou ainda Veja e IstoÉ
"Sua trajetória se confunde com a própria história do jornalismo brasileiro", informa a nota do portal da Carta Capital. Foi dele a ideia da criação das revistas Quatro Rodas, Veja (1968) e IstoÉ (1976). Também foi fundador do Jornal da Tarde (1966), do Grupo Estado.
Nascido Demetrio Carta, em Gênova, na Itália, no dia 6 de setembro de 1933, Mino viveu em uma família de jornalistas perseguidos pelo fascismo. O editor chegou ao Brasil após a Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1946.
De acordo com a Carta Capital, ele descobriu por acaso a vocação ainda adolescente.
"Fez do ofício uma forma de interpretar o País, com olhar atento às contradições de poder e firme desconfiança das elites brasileiras. Até o fim, manteve-se fiel a uma máxima: jornalismo deve servir à verdade, fiscalizar o poder e desafiar o pensamento único", interpreta a revista.