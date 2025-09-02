Morre jornalista Mino Carta, aos 91 anos, em São Paulo

Jornalista Mino Carta morre aos 91 anos nesta terça-feira, 2 / Crédito: Reprodução/ Carta Capital

Jornalista Mino Carta morreu aos 91 anos, nesta terça-feira, 2. Ele estava internado havia duas semanas na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação é da revista Carta Capital, que ele fundou em 1994. Morre a jornalista Júlia Ionele, aos 31 anos; LEIA



O comunicador lutava contra problemas de saúde há um ano. Causa do óbito não foi revelada.