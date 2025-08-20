Avião da Força Aérea dos EUA pousa no Brasil: o que se sabe

Avião da Força Aérea dos EUA pousa no Brasil: veja o que se sabe e o que falta saberBoeing C-32B da Força Aérea americana chamou atenção ao aterrissar no Sul do Brasil; missão da aeronave não foi revelada pelas autoridades
Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, às 17h13min dessa terça-feira, 19.
O Boeing C-32B, de matrícula 00-9001, chegou à capital gaúcha vindo de San Juan, em Porto Rico, e decolou às 19h52min com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.
A passagem da aeronave pelo Brasil chamou atenção de especialistas e entusiastas da aviação, já que o modelo é utilizado em missões especiais do governo norte-americano.
Até o momento, nem a Força Aérea dos EUA, nem o Ministério da Defesa detalharam a razão da parada em Porto Alegre ou da vinda ao Brasil.
Trajeto da aeronave até o Brasil
De acordo com registros do site FlightRadar, o avião partiu da base aérea de Wrightstown, em Nova Jersey, na segunda-feira, 18 de agosto.
A aeronave da Força Aérea seguiu para Tampa, na Flórida, e para San Juan, em Porto Rico. Só então iniciou o voo até Porto Alegre, antes de decolar rumo a São Paulo.
A concessionária Fraport, responsável pelo Aeroporto Salgado Filho, confirmou o pouso, mas não informou o motivo da escala, segundo informações do g1 Rio Grande do Sul.
Já a GRU Airport, que administra Guarulhos, afirmou que a chegada da aeronave foi autorizada pelo Ministério da Defesa.
O que é o Boeing C-32B
Segundo informações oficiais da Força Aérea dos EUA, o C-32B é uma versão militar do Boeing 757-200, operado pelo 1º Esquadrão de Transporte Aéreo da 89ª Ala, em Maryland.
O modelo é usado para transportar autoridades de alto escalão, como o presidente, o vice-presidente e líderes militares.
O avião tem com autonomia para voar até 5,5 mil milhas náuticas sem reabastecimento.
O interior é equipado com sistemas avançados de comunicação e segurança, distribuídos em quatro áreas: centro de comunicações e assentos executivos, cabine principal com sofá-cama, sala de conferência e uma seção traseira com mais de 30 assentos.
Mistério e especulações
Apesar das confirmações de pouso e decolagem, ainda não há informações oficiais sobre a missão do C-32B no Brasil.
A ausência de detalhes alimenta especulações, já que o modelo é frequentemente utilizado em operações sigilosas e deslocamentos estratégicos do governo americano.