Avião da Força Aérea dos EUA pousa no Brasil: o que se sabe

Avião da Força Aérea dos EUA pousa no Brasil: veja o que se sabe e o que falta saber

Boeing C-32B da Força Aérea americana chamou atenção ao aterrissar no Sul do Brasil; missão da aeronave não foi revelada pelas autoridades
Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, às 17h13min dessa terça-feira, 19.

O Boeing C-32B, de matrícula 00-9001, chegou à capital gaúcha vindo de San Juan, em Porto Rico, e decolou às 19h52min com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A passagem da aeronave pelo Brasil chamou atenção de especialistas e entusiastas da aviação, já que o modelo é utilizado em missões especiais do governo norte-americano.

Até o momento, nem a Força Aérea dos EUA, nem o Ministério da Defesa detalharam a razão da parada em Porto Alegre ou da vinda ao Brasil.

Trajeto da aeronave até o Brasil

De acordo com registros do site FlightRadar, o avião partiu da base aérea de Wrightstown, em Nova Jersey, na segunda-feira, 18 de agosto.

A aeronave da Força Aérea seguiu para Tampa, na Flórida, e para San Juan, em Porto Rico. Só então iniciou o voo até Porto Alegre, antes de decolar rumo a São Paulo.

A concessionária Fraport, responsável pelo Aeroporto Salgado Filho, confirmou o pouso, mas não informou o motivo da escala, segundo informações do g1 Rio Grande do Sul.

Já a GRU Airport, que administra Guarulhos, afirmou que a chegada da aeronave foi autorizada pelo Ministério da Defesa.

O que é o Boeing C-32B

Segundo informações oficiais da Força Aérea dos EUA, o C-32B é uma versão militar do Boeing 757-200, operado pelo 1º Esquadrão de Transporte Aéreo da 89ª Ala, em Maryland.

O modelo é usado para transportar autoridades de alto escalão, como o presidente, o vice-presidente e líderes militares.

O avião tem com autonomia para voar até 5,5 mil milhas náuticas sem reabastecimento.

O interior é equipado com sistemas avançados de comunicação e segurança, distribuídos em quatro áreas: centro de comunicações e assentos executivos, cabine principal com sofá-cama, sala de conferência e uma seção traseira com mais de 30 assentos.

Mistério e especulações

Apesar das confirmações de pouso e decolagem, ainda não há informações oficiais sobre a missão do C-32B no Brasil.

A ausência de detalhes alimenta especulações, já que o modelo é frequentemente utilizado em operações sigilosas e deslocamentos estratégicos do governo americano.

