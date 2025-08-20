Trump diz que já acabou com 7 guerras: é verdade?

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta intermediar o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ele vem destacando seu histórico em negociações de paz desde o início de seu segundo mandato. Em discurso na Casa Branca em 18 de agosto, onde foi pressionado por líderes europeus a insistir em um cessar-fogo, ele afirmou: "Eu acabei com seis guerras... eu fiz todos esses acordos sem sequer mencionar a palavra 'cessar-fogo'".

No dia seguinte, o número que ele citou havia subido para "sete guerras". O governo Trump afirmou que "já passou da hora" de o "pacificador-chefe" receber o Prêmio Nobel da Paz — e listou as "guerras" que ele supostamente encerrou. Algumas duraram apenas alguns dias — embora fossem resultado de tensões de longa data —, e não está claro se alguns dos acordos de paz vão ser duradouros. Trump também usou a palavra "cessar-fogo" várias vezes ao falar sobre o tema em sua plataforma Truth Social.

A BBC Verify, equipe de checagem da BBC, analisou mais de perto esses conflitos — e até que ponto o presidente americano merece crédito por ter acabado com eles. Israel e Irã O conflito de 12 dias começou quando Israel atacou alvos no Irã em 13 de junho. Trump confirmou que havia sido informado pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, antes dos ataques.

Os EUA realizaram ataques a instalações nucleares iranianas — o que foi amplamente visto como um passo para encerrar rapidamente o conflito. Em 23 de junho, Trump postou: "Oficialmente, o Irã vai iniciar o CESSAR-FOGO e, após 12 horas, Israel vai iniciar o CESSAR-FOGO e, após 24 horas, o FIM OFICIAL DA GUERRA DE 12 DIAS vai ser saudado pelo mundo". Após o fim das hostilidades, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, insistiu que seu país havia obtido uma "vitória decisiva", e não mencionou um cessar-fogo.

Desde então, Israel sugeriu que poderia atacar o Irã novamente para combater novas ameaças. "Não há acordo sobre uma paz permanente ou sobre como monitorar o programa nuclear do Irã daqui para frente", argumenta Michael O'Hanlon, pesquisador do think tank Brookings Institution. "Portanto, o que temos é mais um cessar-fogo na prática do que o fim da guerra, mas eu daria a ele algum crédito, pois o enfraquecimento do Irã por Israel — com a ajuda dos EUA — foi estrategicamente significativo."