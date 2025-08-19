Governo Trump diz que usará 'todo poder' contra Maduro, que mobiliza milhões de milicianos contra 'ameaças'; o que se sabe

Getty Images 'O regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela', acusou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira (19/08) que o governo dos Estados Unidos vai usar "todos os elementos do poder americano" para impedir que drogas cheguem ao país. A declaração foi dada em meio a uma fala sobre a Venezuela.

Na segunda-feira (18/08), a agência Reuters publicou uma notícia, com base em relatos de duas fontes, afirmando que três navios de guerra americanos foram deslocados para a costa da Venezuela, com o objetivo de combater gangues envolvidas no tráfico de drogas. Os navios USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson chegariam nas 36 horas seguintes, de acordo com a notícia de segunda-feira. De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais seriam mobilizados para os esforços dos EUA no sul do Caribe, além de aviões espiões P-8 e pelo menos um submarino de ataque. Segundo essa fonte, a investida americana levaria meses.

Leavitt foi perguntada por uma jornalista sobre essa movimentação, mas não respondeu diretamente — abordando apenas a posição do presidente Donald Trump sobre o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. "O regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela; é um cartel narcoterrorista. Maduro, na visão deste governo, não é um presidente legítimo; é um chefe fugitivo deste cartel, indiciado nos Estados Unidos por tráfico de drogas", disse a porta-voz dos EUA. No início do mês, o governo americano aumentou para US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro, acusando-o de ser "um dos maiores narcotraficantes do mundo".

Getty Images Em resposta ao que chamou de 'ameaça bizarra' dos EUA, Maduro anunciou mobilização de 4,5 milhões de milicianos Segundo reportagem desta terça-feira da CBS, parceira da BBC nos EUA, Nicolás Maduro afirmou que vai mobilizar 4,5 milhões de milicianos armados em todo o país em resposta às "ameaças bizarras" dos EUA. As milícias nacionais da Venezuela foram criadas por Hugo Chávez, antecessor e mentor de Maduro. Essas forças civis alinhadas ao regime foram idealizadas como um apoio às forças do país, recebendo treinamento e armamento para isso. O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, também assegurou que o país está preparado para responder: "Estamos mobilizados em todo o Caribe... em nosso mar, em nossa propriedade, em território venezuelano."