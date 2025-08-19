Governo Trump diz que usará 'todo poder' contra Maduro, que mobiliza milhões de milicianos contra 'ameaças'; o que se sabe

Governo Trump diz que usará 'todo poder' contra Maduro, que mobiliza milhões de milicianos contra 'ameaças'; o que se sabeSegundo uma reportagem da agência Reuters, navios de guerra americanos estariam sendo deslocados para a costa da Venezuela — que por sua vez anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos.
A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira (19/08) que o governo dos Estados Unidos vai usar "todos os elementos do poder americano" para impedir que drogas cheguem ao país.
A declaração foi dada em meio a uma fala sobre a Venezuela.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Na segunda-feira (18/08), a agência Reuters publicou uma notícia, com base em relatos de duas fontes, afirmando que três navios de guerra americanos foram deslocados para a costa da Venezuela, com o objetivo de combater gangues envolvidas no tráfico de drogas.
Os navios USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson chegariam nas 36 horas seguintes, de acordo com a notícia de segunda-feira.
De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais seriam mobilizados para os esforços dos EUA no sul do Caribe, além de aviões espiões P-8 e pelo menos um submarino de ataque.
Segundo essa fonte, a investida americana levaria meses.
Leavitt foi perguntada por uma jornalista sobre essa movimentação, mas não respondeu diretamente — abordando apenas a posição do presidente Donald Trump sobre o governo de Nicolás Maduro na Venezuela.
"O regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela; é um cartel narcoterrorista. Maduro, na visão deste governo, não é um presidente legítimo; é um chefe fugitivo deste cartel, indiciado nos Estados Unidos por tráfico de drogas", disse a porta-voz dos EUA.
No início do mês, o governo americano aumentou para US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões) a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro, acusando-o de ser "um dos maiores narcotraficantes do mundo".
Segundo reportagem desta terça-feira da CBS, parceira da BBC nos EUA, Nicolás Maduro afirmou que vai mobilizar 4,5 milhões de milicianos armados em todo o país em resposta às "ameaças bizarras" dos EUA.
As milícias nacionais da Venezuela foram criadas por Hugo Chávez, antecessor e mentor de Maduro. Essas forças civis alinhadas ao regime foram idealizadas como um apoio às forças do país, recebendo treinamento e armamento para isso.
O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, também assegurou que o país está preparado para responder: "Estamos mobilizados em todo o Caribe... em nosso mar, em nossa propriedade, em território venezuelano."
O presidente dos EUA, Donald Trump, é um antigo crítico de Maduro — que tomou posse em janeiro após uma eleição marcada por acusações de fraude eleitoral e perseguição à oposição.
Apesar das hostilidades e diferenças, há quem veja uma aproximação recente e pragmática entre EUA e Venezuela, por exemplo com uma troca de prisioneiros em julho.