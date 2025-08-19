Por que a primeira-dama da Ucrânia escreveu uma carta para Melania Trump

AFP via Getty Images Olena Zelenska (dir.) escreveu uma carta de agradecimento para Melania Trump, pela sua intervenção em favor das crianças ucranianas junto a Vladimir Putin Durante a reunião no Salão Oval da Casa Branca na segunda-feira (18/8), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, entregou uma carta ao seu colega americano, Donald Trump. A correspondência foi enviada pela esposa do líder ucraniano, Olena Zelenska, para a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump.

Zelensky declarou que se tratava de uma carta de agradecimento a Melania por ter chamado a atenção para pelo menos 19,5 mil crianças ucranianas que, segundo seu governo, foram sequestradas pela Rússia desde a invasão à Ucrânia, em 2022. Melania Trump havia escrito ao presidente russo, Vladimir Putin, implorando que ele examinasse a questão daquelas crianças. "Ao proteger a inocência dessas crianças, você fará mais do que servir apenas à Rússia", disse a primeira-dama americana. "Você irá servir à humanidade." A carta de Melania Trump não mencionou especificamente nenhuma criança.

No último fim de semana, a Casa Branca publicou a carta dirigida a Putin nas redes sociais. Nela, Melania destacou que todas as crianças sonham "com amor, as possibilidades e a segurança em relação ao perigo". "Sr. Putin, você sozinho pode restaurar o sorriso melódico das crianças", escreveu ela. Questionado sobre a carta por um repórter na segunda-feira, Donald Trump declarou que sua esposa sentiu muito pela situação.

O presidente americano disse que ela tem grande amor pelas crianças e "odeia ver algo como isso acontecendo". Ele destacou que isso também acontece em outras guerras. "Ela adoraria ver isso terminar", segundo Trump. "Ela diz isso muito abertamente, com muito orgulho e com grande pesar, pois muitas pessoas foram mortas." Reuters Zelensky entrega a Trump a carta de agradecimento da sua esposa, Olena Zelenska, para a primeira-dama Melania Trump Zelensky elogiou Melania Trump "pela sua atenção a uma das questões mais difíceis e dolorosas desta guerra: o sequestro de crianças ucranianas pela Rússia".