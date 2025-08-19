Avião conhecido por operar em missões da CIA pousa no Brasil

Avião misterioso dos EUA em Porto Alegre / Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Sem identificação, uma aeronave dos Estados Unidos aterrissou às 17h13min em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 19. De acordo com O Globo, trata-se de um Boeing 757, conhecido por operar em missões especiais e frequentemente associada à Agência Central de Inteligência dos EUA, a CIA. Autoridades do Brasil e dos Estados Unidos ainda não confirmaram oficialmente a razão da presença da aeronave.