Avião conhecido por operar em missões da CIA pousa no Brasil

Avião conhecido por operar em missões da CIA pousa no BrasilTransportar equipes de ação rápida do Departamento de Estado, compostas por diplomatas, militares de elite e agentes de inteligência, costuma ser a principal função da aeronave
Sem identificação, uma aeronave dos Estados Unidos aterrissou às 17h13min em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 19. De acordo com O Globo, trata-se de um Boeing 757, conhecido por operar em missões especiais e frequentemente associada à Agência Central de Inteligência dos EUA, a CIA.
Autoridades do Brasil e dos Estados Unidos ainda não confirmaram oficialmente a razão da presença da aeronave.
Sem exibir registro na fuselagem, o jato é chamado no meio militar de C-32B, modelo que garante mobilidade e autonomia a operações sigilosas em qualquer parte do mundo. Ele é operado pelo 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana, grupo baseado em Nova Jersey.
Transportar equipes de ação rápida do Departamento de Estado, compostas por diplomatas, militares de elite e agentes de inteligência, costuma ser a principal função da aeronave.
Iniciada nessa terça-feira, 18, essa missão partiu de Nova Jersey com destino a Porto Alegre. No trajeto, houve paradas em Tampa, na Flórida, e em San Juan, em Porto Rico.
O avião, de matrícula 00-9001, já foi mobilizado em crises internacionais, como a explosão no porto de Beirute, em 2020, e em eventos como os Jogos Olímpicos. Ele foi apelidado de “Gatekeeper” (“Porteiro”) e é equipado com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo.