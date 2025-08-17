Anitta participa do ritual Kuarup no Xingu e fãs se encantam com fotos / Crédito: Reprodução/ Rede Social Instagram @bob_kuikuro

A cantora Anitta, de 32 anos, após festejar no aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine, esteve no Território Indígena do Xingu, no Mato Grosso, acompanhada do apresentador Luciano Huck, 53, para participar do ritual Kuarup, uma das celebrações mais importantes da região. A dupla chegou de jato à Aldeia Ipatse, do povo kuikuro, pouco antes do meio-dia. O cineasta Bob K compartilhou fotos da cantora em seu perfil da rede social Instagram, mostrando Anitta com pinturas corporais tradicionais, colares e mergulhando no rio ao pôr do sol. Nos comentários, fãs elogiaram a experiência e as fotos.

"Que perfeição!", escreveu uma seguidora. "Orgulho de te ver representando nossa cultura com tanto respeito", adicionou outra. Segundo o portal Mídia Indígena Oficial, a visita faz parte das gravações de um especial do programa Domingão, da TV Globo. O roteiro no Xingu inclui, neste domingo, 17, uma passagem pela Terra Indígena Capoto-Jarina, onde Anitta e Huck se encontrarão com o cacique Raoni Metuktire, de 93 anos, uma das maiores lideranças indígenas do Brasil.