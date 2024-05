Luciano Huck

Estreando na televisão com apenas 23 anos de idade, Luciano Huck é um dos apresentadores mais populares da atualidade. Na TV Globo desde 1999, comandou o "Caldeirão do Huck" até o ano de 2021. O programa foi considerado um dos melhores shows de variedades, se tornando líder de audiência da programação de sábado da TV aberta. Em junho de 2012, assumiu as tardes de domingo na Globo após a saída de Faustão, lançando o "Domingão com Huck". Luciano é casado com a também apresentadora Angélica desde 2004, com quem tem três filhos.