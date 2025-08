São Paulo: PMs que mataram homem em situação de rua responderão por homicídio qualificado

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) pediu prisão preventiva dos dois agentes públicos envolvidos. A vítima foi atingida por três tiros de fuzil no dia 13 de junho

Os policiais militares (PMs) que mataram um homem em situação de rua na região central de São Paulo, responderão por homicídio qualificado. A vítima recebeu três tiros de fuzil apesar de estar rendida. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia e foi decretada a prisão preventiva dos dois agentes públicos.

19 de agosto é o Dia da Luta da População em Situação de Rua; LEIA



As informações são do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).