Polícia do Rio resgata 90 aves silvestres que seriam vendidas em feira

As investigações apontaram que os criminosos saíram de Minas Gerais com destino a Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde as aves da espécie trinca-ferro seriam vendidas em uma feira livre. As investigações identificaram a relação dos criminosos com o comércio ilegal de animais silvestres

Os pássaros foram encontrados em caixas de papelão de pequenas dimensões, caracterizando maus-tratos. As aves silvestres apreendidas serão encaminhadas ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),no Rio de Janeiro.

Os nomes dos presos não foram revelados.

Flagrante

Os dois criminosos foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e maus-tratos a animais. As investigações continuam para identificar e responsabilizar outros envolvidos no esquema criminoso. A pena para quem trafica animais silvestres varia de seis meses a um ano de prisão e multa.