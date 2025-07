Oruam vira réu por tentativa de homicídio contra delegado no RJ

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A juíza Tula Correa de Mello, do 3º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aceitou a denúncia na terça-feira, 29.

No caso, o artista e outras sete pessoas teriam arremessaram pedras de “grande peso e volume” nos agentes da Polícia Civil, no dia 22 de julho deste ano, de acordo com as informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.



Na ocasião, os policiais realizavam uma operação na residência de Oruam, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para cumprir ordem judicial de busca e apreensão de um adolescente suspeito de associação com tráfico de drogas e crimes patrimoniais.



Após a ocorrência, a juíza recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva de Oruam e de outro suspeito, acusado de praticar o mesmo crime.