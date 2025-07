Lei aumenta para até oito anos penas por furto, roubo e receptação de fios

Lei altera Código Penal e foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 29. As novas penalidades também abrange casos com materiais ferroviários e metroviários

No caso do roubo, a pena será de seis a 12 anos de prisão e multa se o crime for praticado com violência ou grave ameaça e comprometer serviços públicos essenciais. Anteriormente, a legislação previa pena de quatro a dez anos.

A pena para receptação, ou seja, por adquirir, vender ou ocultar esse tipo de material será dobrada, chegando a até 16 anos de reclusão se qualificada. A nova lei também afirma que as penas de todos os crimes serão duplicadas se ocorrerem em situação de calamidade pública.

De acordo com o texto da lei, as empresas com concessão ou autorização para prestar serviços de telecomunicações poderão ser punidas se utilizarem fios, cabos ou equipamentos de origem criminosa mesmo alegando desconhecimento da origem ilegal dos equipamentos.