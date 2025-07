CNH Social: saiba o que é, quem tem direito e como fazer

A nova lei, sancionada em junho de 2025, entra em vigor no dia 12 de agosto e poderá beneficiar milhões de pessoas, ampliando o programa para mulheres chefes de família.

A CNH Social garante a gratuidade na emissão da primeira habilitação para brasileiros de baixa renda. O programa se tornou válido para todo o Brasil com a sanção da Lei n.º 15.153/2025, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A CNH Social é uma política pública nacional que assegura o acesso gratuito à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas em situação de vulnerabilidade social. No Ceará, o programa é chamado de CNH Popular.

O programa deve ser implementado em parceria com os Detrans estaduais. Abaixo, veja o que é que é a CNH Social, quem tem direito e o que o benefício garante.

O projeto visa autorizar o uso de recursos arrecadados com multas de trânsito no custeio da formação de condutores de baixa renda

Com a nova legislação, estados e o Distrito Federal estão autorizados a usar recursos arrecadados com multas de trânsito para custear os gastos com exames, aulas e taxas do processo de habilitação.

O acesso à CNH pode ampliar a mobilidade, facilitar o ingresso no mercado de trabalho e garantir maior autonomia para milhões de brasileiros.

A lei representa um avanço na inclusão social e na promoção da cidadania, com foco especial em mulheres negras, periféricas e chefes de família.

Tanto titulares quanto dependentes cadastrados no CadÚnico podem ter acesso ao benefício.

Podem se candidatar à CNH Social pessoas com 18 anos ou mais que estejam registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ).

O que a CNH Social cobre?

A nova lei assegura a gratuidade de todas as etapas obrigatórias do processo de habilitação. Isso inclui:

Exames médicos e psicológicos;



Aulas teóricas e práticas;



Taxas de provas teóricas e práticas (inclusive uma nova tentativa em caso de reprovação);



Emissão do documento final.

Com isso, os candidatos não precisam arcar com nenhum custo durante a formação.

Como se cadastrar no CadÚnico para participar?

Para participar do programa, é necessário estar com o CadÚnico atualizado. O cadastro deve ser feito presencialmente em uma unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou em outro posto designado pela prefeitura local.

O responsável familiar deve levar:

CPF ou título de eleitor;



Documento com foto;



Comprovante de residência ou declaração;



Documentos dos membros da família (RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento).

O processo é gratuito e precisa ser atualizado a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na renda familiar ou na composição da casa.

Quando começa a valer a CNH Social?

A nova legislação entra em vigor no dia 12 de agosto de 2025, 45 dias após sua publicação oficial. No entanto, a regulamentação dos detalhes — como inscrições, critérios de seleção e cronogramas — será feita por cada Detran estadual.

Por isso, é fundamental acompanhar os canais oficiais dos Departamentos Estaduais de Trânsito, que vão definir como será o acesso ao benefício em cada região.

Quais estados já oferecem CNH gratuita?

Atualmente, ao menos 18 estados brasileiros contam com programas estaduais próprios de CNH gratuita. Entre eles estão:

Ceará



Distrito Federal



Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso

Pará

Paraíba

Rondônia

Roraima

Acre



Alagoas



Amazonas



Bahia



Goiás



Mato Grosso do Sul



Rio Grande do Norte



Rio Grande do Sul



Sergipe



No Ceará, por exemplo, o Detran está em fase de atendimento dos candidatos aprovados nas edições de 2023 e 2024 do programa CNH Popular.

A iniciativa contempla cidades do Interior, nos dias 26 e 27 de julho de 2025, com ações presenciais e acompanhamento via site e aplicativo Meu Detran-CE. As cidades contempladas são:

Santa Quitéria,

Lavras da Mangabeira,

Itatira,

Pacoti e

Guaramiranga.

A CNH Social vale para qual categoria?

A legislação federal não define uma categoria específica, mas a prioridade dos programas estaduais é oferecer habilitação gratuita para as categorias A (motocicleta) e B (carro de passeio).

Contudo, os estados podem ampliar o benefício para as categorias C, D ou E, que permitem dirigir caminhões, ônibus e veículos de carga, de acordo com a política local.

CNH Social vale como CNH profissional?

Sim. A CNH obtida por meio do programa tem o mesmo valor legal da CNH paga. Isso significa que o documento pode ser usado profissionalmente, desde que o condutor atenda aos requisitos específicos da categoria, como:

Realizar exame toxicológico (para categorias C, D e E);



Ter o registro de atividade remunerada (EAR) na habilitação.

Assim, a CNH Social pode ser um passo importante para quem busca oportunidades como motorista de aplicativo, entregador ou condutor de transporte coletivo.

A CNH Social exige exame toxicológico?

A exigência do exame toxicológico é válida apenas para as categorias C, D e E, utilizadas por motoristas de transporte de cargas e passageiros.

Porém, quem tirar a primeira habilitação deverá apresentar o exame toxicológico negativo, a ser realizado em clínicas credenciadas pelo órgão de trânsito, com análise retrospectiva mínima de 90 dias. O trecho da proposta que prevê o exame também para categorias A e B foi aprovado pelo presidente Lula.

Como acompanhar as inscrições da CNH Social?

Como a execução do programa depende da regulamentação em cada estado, é essencial acompanhar os canais oficiais dos Detrans estaduais.

A divulgação dos editais, prazos e documentos exigidos será feita por esses órgãos.

Por exemplo, no Ceará, os candidatos devem acessar o site do Detran-CE para consultar a situação da inscrição, agendar atendimento e acompanhar o cronograma de comissões em cada cidade.



Serviço - CNH Social/Popular

Quem pode participar

Maiores de 18 anos



Inscritos no CadÚnico



Famílias com renda de até R$ 706 por pessoa

Onde

Detran-CE: site

Central de atendimento: (85) 3195-2300

Aplicativo: Meu Detran CE