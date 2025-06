Benefícios Sociais: guia completo para acessar auxílios e programas do Governo no Ceará

Para se inscrever no CadÚnico, é necessário ir até uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da sua cidade. Com o CPF e dados familiares, o cadastro pode ser feito gratuitamente.

Em recente atualização, as famílias que ultrapassarem o limite de renda para entrada no Bolsa Família - de R$ 218 por pessoa da família -, até o limite de renda de R$ 706, poderão seguir no programa por mais 12 meses, recebendo 50% do valor do benefício a que a família faz jus.

O maior programa de transferência de renda do país atende famílias com renda per capita de até R$ 218,00. O valor mínimo é de R$ 600 por família , podendo ter adicionais.

Para receber, é obrigatório estar inscrito no CadÚnico e cumprir compromissos de saúde e educação. A consulta pode ser feita no aplicativo Bolsa Família.

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Pago a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, desde que a renda familiar por pessoa seja de até ¼ do salário mínimo (R$ 379,5 em 2025).

O valor mínimo é de R$ 1.518 e não exige contribuição ao INSS. Pode ser solicitado pelo site Meu INSS ou pelo telefone 135.

Vale-Gás

Concede até R$ 110 via app da Caixa para famílias de baixa renda com renda per capita de até R$ 218,00, inscritas no CadÚnico. O pagamento é feito junto com o Bolsa Família, pela conta Poupança Social Digital.

FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é pago mensalmente pelo empregador, com base em 8% do salário. Pode ser sacado em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria, calamidade pública e doenças graves. A consulta é feita no aplicativo FGTS.

13º salário

Pago a trabalhadores com carteira assinada e a beneficiários do INSS. É proporcional ao tempo trabalhado no ano e pode ser consultado no Meu INSS ou com a empresa empregadora.

PIS (Abono Salarial)

Direito de trabalhadores com carteira assinada há pelo menos cinco anos, que tenham trabalhado por ao menos 30 dias no ano-base com salário de até dois salários mínimos.

O valor pode chegar a um salário mínimo, conforme calendário de pagamentos do PIS/PASEP.

Incentivos à educação, moradia e agricultura

Além dos auxílios mensais, o Governo Federal mantém programas como o Pé-de-Meia, que oferece repasses financeiros a estudantes do ensino médio público; o Prouni e o FIES, que facilitam o acesso ao ensino superior por meio de bolsas e financiamentos; e o Minha Casa, Minha Vida, que subsidia imóveis para famílias de baixa renda.

Na zona rural, o Garantia-Safra assegura uma renda mínima a agricultores afetados por seca ou enchente. Já o Bolsa Verde destina R$ 600 a cada três meses para famílias de baixa renda que atuam na preservação ambiental.

Descontos na conta de luz com a Tarifa Social

Um benefício essencial para famílias de baixa renda é a Tarifa Social de Energia Elétrica. O programa concede descontos que variam conforme o consumo mensal.

Para consumo de até 30 kWh, o desconto chega a 65%; entre 31 e 100 kWh, o desconto é de 40%; entre 101 e 220 kWh, é de 10%.

A partir de 221 kWh, não há abatimento.

Famílias indígenas e quilombolas têm direito a descontos ainda maiores, podendo chegar a 100% para consumo de até 50 kWh. Para ter acesso, é preciso estar no CadÚnico e atender aos critérios de renda ou condição de saúde.

Programas sociais estaduais: combate à fome, gás gratuito e apoio à primeira infância

Ceará Sem Fome

O Ceará também mantém uma série de programas próprios. O destaque é o Ceará Sem Fome, que distribui cartões de R$ 300 a famílias em situação de insegurança alimentar, oferece marmitas em mais de 1.300 cozinhas e já entregou mais de 170 toneladas de alimentos arrecadados em campanhas.

As Unidades Sociais Produtoras de Refeições (USPR), cozinhas localizadas na capital e no interior do estado, produzem e entregam uma refeição para as pessoas acolhidas pelo programa. Para mais informações, acesse o site.

Vale Gás Social

Outro auxílio importante é o Vale Gás Social, distribuído três vezes ao ano a famílias vulneráveis. Desde 2020, cerca de 2,5 milhões de famílias já foram beneficiadas, segundo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Missão Infância

O estado também conta com iniciativas como o Cartão Missão Infância Ceará, contempla famílias com crianças de zero a cinco anos e onze meses, e renda per capita de até R$ 89 e destina R$ 100 mensais para a alimentação de crianças de até cinco anos.

Entrada Moradia Ceará

A política habitacional também tem atenção especial. O programa Entrada Moradia Ceará garante R$ 20 mil de entrada para famílias com renda de até R$ 4.700 na compra do primeiro imóvel, em parceria com a Caixa Econômica e o Minha Casa, Minha Vida.

Programas municipais de Fortaleza: apoio à infância, alimentação e documentação

A Prefeitura garante gratuidade na emissão da segunda via do RG e facilita o acesso à declaração de deficiência.

Outro serviço relevante é o Restaurante Popular, que oferece diariamente refeições completas a R$ 1,00, com cardápio supervisionado por nutricionistas e economistas domésticos.



Outros benefícios oferecidos

Como consultar benefícios ativos no meu CPF?

Para verificar se você já recebe algum benefício ou se tem direito, siga os passos:

Acesse o Portal Gov.br e faça login com seu CPF.

e faça login com seu CPF. Busque pela área “Benefícios” ou use a barra de pesquisa.

Confira os programas disponíveis com base no seu cadastro.

Utilize aplicativos como CadÚnico, Meu INSS, Caixa Tem e FGTS para consultar valores, datas e pendências.

