PL da Devastação: o que muda no licenciamento? Lula pode vetar? Saiba tudo

Nomeado como " PL da Devastação ", o projeto, que tramitava há mais de 20 anos no Congresso, foi aprovado na madrugada desta quinta-feira, 17, após pressão da bancada ruralista, com apoio de setores ligados ao agronegócio, à mineração e à infraestrutura.

Com 267 votos favoráveis e 116 contrários, o texto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que poderá vetar trechos ou a totalidade da proposta. Veja como votaram os deputados aqui .

Aprovado pela Câmara dos Deputados na madrugada desta quinta-feira, 17, o Projeto de Lei 2159/21 — apelidado de “PL da Devastação” por ambientalistas — altera invasivamente as regras do licenciamento ambiental no Brasil.

A seguir, entenda do que se trata a “PL da Devastação”, o que muda no licenciamento e mais.

O projeto aborda dois temas polêmicos . Um deles é a autorização da mineração nas novas regras de licenciamento; setor no qual interfere bastante no meio ambiente.

O coração do problema está na eliminação de exigências técnicas e científicas para liberar obras com impacto ambiental.

Outro ponto grave é a imposição de prazos rígidos, como o da Licença Ambiental Especial (LAE), que força decisões apressadas em processos que normalmente exigem estudos complexos.

"PL da Devastação": Lula pode vetar?



Sim. O presidente Lula tem até 15 dias úteis para sancionar o projeto, vetar trechos ou mesmo vetá-lo por completo.

Setores do Governo já indicaram que isso pode acontecer, especialmente o Ministério do Meio Ambiente, liderado por Marina Silva, que classificou o projeto como “um tiro no pé”.

Apesar disso, há divisão interna. Ministérios ligados ao agronegócio, infraestrutura e mineração foram favoráveis à proposta, por acreditarem que ela pode destravar obras paralisadas.

Mesmo com veto presidencial, o Congresso pode derrubá-lo em votação posterior, o que já é cogitado por parlamentares da bancada ruralista, segundo informa a Agência Pública.

Como isso impacta a COP 30?



A aprovação do PL ocorre a menos de quatro meses da COP 30, a conferência do clima da ONU que será realizada em Belém (PA), em novembro.

O evento é visto como uma oportunidade para o Brasil se posicionar como liderança global no combate às mudanças climáticas.

Ambientalistas alertam para o risco diplomático e o impacto na credibilidade do País em acordos ambientais, inclusive no financiamento internacional da transição energética, segundo o Greenpeace.

A contradição se torna ainda mais evidente diante do apoio do governo a um projeto de exploração de petróleo na Margem Equatorial, que depende de licença do Ibama e envolve uma área de 350 mil km² na foz do rio Amazonas. A Petrobras estima que a região pode conter 10 bilhões de barris de petróleo.