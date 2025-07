Lula diz que Brics não deixou de fazer sua parte para conservar o meio ambiente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Brics não deixou de fazer a sua parte para a conservação do meio ambiente, enquanto "o negacionismo e unilateralismo corroem avanços e sabotam o futuro". De acordo com o petista, é preciso colocar o desenvolvimento sustentável no "centro do debate".

As declarações do ocorreram durante a abertura da sessão plenária "Meio Ambiente, COP 30 e Saúde Global", o último encontro da Cúpula dos Brics, o grupo de países que reúne as principais economias emergentes do mundo, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.