Congresso aprova projeto que flexibiliza regras do licenciamento ambiental

O Congresso do Brasil aprovou na madrugada desta quinta-feira, 17, um projeto que flexibiliza as regras para a concessão de licenças ambientais, enquanto o País se prepara para receber, em novembro, a conferência do clima COP 30. As novas regras de proteção ambiental criam exceções em licenças para obras consideradas estratégicas e facilitam algumas autorizações por meio de uma simples declaração de compromisso, entre outras medidas.

Criticado por ambientalistas e chamado de "PL da Devastação", o texto recebeu o apoio de 267 deputados, contra 116 que votaram contra as mudanças, após a aprovação em maio no Senado. O texto segue agora para promulgação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. LEIA TAMBÉM | Novo Licenciamento Ambiental deixa Ceará "especialmente vulnerável", dizem ambientalistas O presidente de esquerda busca posicionar o Brasil como líder na luta global contra as mudanças climáticas, mas, ao mesmo tempo, promove um megaprojeto de exploração de petróleo na Margem Equatorial, que aguarda licença ambiental.

"PL da Devastação": reações divididas Lula ainda não se pronunciou sobre as novas regras, que dividiram seu governo. O Ministério do Meio Ambiente classificou o projeto como um "golpe mortal", enquanto o Ministério da Agricultura apoiou sua tramitação. A bancada governista se opôs ao projeto no Congresso, votado em meio a gritos e reclamações de alguns deputados devido à definição durante a madrugada e com outros participando da sessão de modo virtual. LEIA MAIS | Lula veta aumento do número de deputados federais

Na oposição, os defensores do projeto argumentaram que o PL busca "simplificar" o processo de concessão de licenças para favorecer o "desenvolvimento" da economia. "Não há uma vírgula que coloque o meio ambiente em risco, buscamos vencer a burocracia", afirmou o relator do projeto, Zé Vitor, deputado do Partido Liberal do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro. Sob críticas, Senado votará mudanças no licenciamento ambiental: 'Maior boiada da história'; ENTENDA