Como votou cada deputado no projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental

A medida já havia sido aprovada no Senado e recebeu o aval da Câmara, nos termos do parecer do relator, o deputado Zé Vitor (PL-MG), por 267 votos a 116.

O projeto de lei segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva, é contrário ao projeto.

O PL foi o partido que mais votou na medida, com 73 votos. Entre os partidos com ministérios no governo Lula, houve 40 votos do União Brasil, 34 do PSD, 30 do Republicanos e 27 do MDB.

Entre os petistas, apenas Arlindo Chinaglia (PT-SP) votou favorável ao projeto. Houve 47 votos contrários à medida da bancada do PT.