PL da Devastação: veja o que é e como foi votação na Câmara

Chamado de “PL da Devastação”, o Projeto de Lei (PL) 2159/21 avançou na Câmara dos Deputados após votação realizada na madrugada desta quinta-feira, 17. Por 257 votos a favor e 116 contra, o texto-base do projeto que flexibiliza as regras para licenciamento ambiental foi aprovado pelos deputados, sendo apontado como um retrocesso para a proteção dos direitos do meio ambiente.

A votação foi feita de forma híbrida, com parte dos parlamentares voltando remotamente e outra parte no plenário da Câmara. O projeto foi aprovado pelo Senado no dia 21 de maio, com 54 votos favoráveis e 13 contrários.