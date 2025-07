Julho Amarelo: após aumento de casos, Sesa promove ações de combate às hepatites virais

Brasil registrou aumento de 54,5% no número de casos de hepatite A (HAV) em 2024; Ministério da Saúde atribui a causa do crescimento de incidências ao aumento de relações sexuais sem proteção

A ação também irá ocorrer nos Vapt Vupts do Antônio Bezerra, do dia 22 ao dia 26, e de Messejana, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto. Na segunda-feira, 14 de julho, a secretaria realiza um webinar sobre “Hepatites Virais no Ceará: Desafios e Avanços na Rede de Atenção à Saúde”, a partir das 14h, disponível online. Confira a programação completa da campanha aqui .

Em alusão à campanha Julho Amarelo, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) promove uma série de ações para a prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais, durante todo o mês. A programação será aberta com testagem e vacinação entre os dias 15 e 19 de julho, no Vapt Vupt do Papicu , em Fortaleza .

As hepatites com maior incidência no Brasil são as dos tipos A, B e C, cada uma causada por um vírus específico, resultando em infecções no fígado. Médico epidemiologista e coordenador da Célula de Vigilância e Prevenção de Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis (Cevep), Carlos Garcia destaca que cada tipo possui formas distintas de transmissão.

“A hepatite A é transmitida principalmente por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados, pois o vírus se propaga pela via fecal-oral. Já os tipos B e C são transmitidos pelo contato com sangue contaminado, especialmente através de objetos perfurocortantes, como seringas e agulhas, além da transmissão sexual. A possibilidade de transmissão vertical da hepatite B, de mãe para filho durante a gestação ou parto, aumenta a necessidade de assistência pré-natal de qualidade”, explica.

Garcia reforça que os tipos A e B podem ser prevenidos por meio da vacinação, e que os tipos B e C contam com testagem disponível na rede pública de saúde, facilitando o diagnóstico precoce.

Articuladora de IST/HIV/Aids e Hepatites Virais da Sesa, Vilani Matos afirma que o diagnóstico precoce dessas doenças pode salvar vidas. A periodicidade da testagem para as hepatites B e C depende do perfil do paciente e está disponível na Atenção Primária, nos postos de saúde dos municípios.