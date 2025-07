Juliana Marins é enterrada em Niterói após família decidir não realizar cremação

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos / Crédito: Reprodução / Instagram @ajulianamarins

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, foi enterrada no Cemitério Parque da Colina, em Niterói (RJ), sua cidade natal, na tarde de sexta-feira, 4 de julho. Ela morreu após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no dia 21 de junho. O corpo da jovem só foi resgatado quatro dias depois do acidente, em 25 de junho. O velório foi dividido em dois momentos: das 10h às 12h, foi aberto ao público; das 12h30 até as 15h, o acesso ficou restrito a familiares e amigos próximos. Por decisão da família, fotos e vídeos foram proibidos durante a cerimônia, em respeito à memória de Juliana e à privacidade dos presentes.

Inicialmente, a intenção dos pais era realizar a cremação, desejo expresso por Juliana em vida. No entanto, por orientação da Justiça, diante da possibilidade de uma nova autópsia, a família optou pelo sepultamento. De acordo com o pai, Manoel Marins, a defensoria conseguiu autorização para a cremação, mas, mesmo assim, a família achou melhor o sepultamento. Durante a cerimônia, Manoel agradeceu o trabalho dos voluntários e a mobilização popular que ajudou no retorno do corpo ao Brasil e cobrou mudanças em protocolos de segurança em trilhas turísticas. Em entrevista ao repórter Pedro Bohnemberg da CBN Rio, Mariana Marins, irmã de Juliana, agradeceu às autoridades pelos esforços em trazer o corpo e a todos que ajudaram "a fazer um barulho maior".



Representantes do governo também estiveram presentes, como a primeira-dama Janja Silva, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Pouco antes do enterro, a irmã da jovem publicou um vídeo em homenagem: “Ela nos ensinou a ir atrás dos nossos sonhos.”



Autópsias e investigação O corpo de Juliana chegou ao Brasil na terça-feira, 1º de julho. No dia seguinte, foi realizada uma nova autópsia no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio de Janeiro. O exame, solicitado pela Defensoria Pública da União, durou duas horas e meia e contou com a presença de dois peritos da Polícia Civil, um legista federal e um representante da família. O laudo preliminar deve ser entregue até 9 de julho. A família questiona o laudo feito na Indonésia, que apontou múltiplas fraturas e lesões internas como causa da morte, mas não especificou a hora exata do óbito. A primeira autópsia, realizada em um hospital de Bali, descartou hipotermia, afirmando que Juliana sobreviveu por cerca de 20 minutos após o trauma.

O legista responsável alegou que a ausência de sinais clássicos, como necrose nas extremidades do corpo, indica que ela não morreu em decorrência do frio, apesar das temperaturas próximas de 0 °C à noite no local. Pai de Juliana Marins desabafa sobre processo de traslado do corpo; assista no O POVO News O corpo da brasileira foi recuperado depois de sete horas de trabalho de socorristas e voluntários. Ele começou a ser retirado por volta das 13h50min do dia 25 (2h do dia 25, no horário de Brasília), sendo içado em uma maca e levado para uma base do parque.