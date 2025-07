Corpo de Juliana Marins chega ao Brasil; nova autópsia será feita

O corpo da jovem Juliana Marins, de 26 anos, que morreu ao cair no Monte Rinjani, na trilha de um vulcão na Indonésia, chegou ao Brasil nesta terça-feira, 1º. O avião, da companhia Emirates Airlines pousou no Aeroporto de Guarrulhos, por volta das 17 horas.

A Prefeitura de Niterói, cidade natal de Marins, prestou ajuda com os custos do traslado do corpo para o Brasil, que custou R$ 55 mil. Conforme a Força Aérea Brasileira (FAB) informou à NSC, a urna funerária será levada do aeroporto em São Paulo para a Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro.