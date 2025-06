Caso Juliana Marins: Niterói batiza mirante e trilha com nome da jovem

Juliana Marins é nome de mirante e trilha de acesso para a praia do Sossego, em Niterói / Crédito: Reprodução/ redes sociais

"Para se chegar ao Sossego também se passa por Juliana". A frase foi usada pela Prefeitura de Niterói, localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), para anunciar que o mirante e a trilha de acesso à Praia do Sossego, no bairro nobre Camboinhas, recebe o nome da moradora Juliana Marins a partir dessa sexta-feira, 27. Lula promete novo decreto para custear translado de corpos do exterior após caso de Juliana Marins; VEJA



A frase foi usada pela Prefeitura de Niterói, localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), para anunciar que o mirante e a trilha de acesso à Praia do Sossego, no bairro nobre Camboinhas, recebe o nome da moradora Juliana Marins a partir dessa sexta-feira, 27. Lula promete novo decreto para custear translado de corpos do exterior após caso de Juliana Marins; VEJA

O anúncio publicado nas redes sociais buscou prestar homenagem à jovem que morreu no vulcão na Indonésia, aos 26 anos. A moça fazia uma trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, no País asiático, nesse último sábado, 21, quando caiu na cratera da estrutura geológica. As equipes de socorro constataram o óbito logo que tiveram acesso ao corpo na manhã dessa terça-feira, 24. Segundo o Município, a niteroiense sempre demonstrou profundo amor pela natureza e pelo mundo, especialmente com a região oceânica da cidade natal. "Que essa homenagem seja um símbolo do afeto que Niterói sente por Juliana e uma forma de eternizar sua luz em meio à paisagem que ela tanto amava. Que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos", legendam o vídeo. A irmã de Juliana, Mariana Marins, agradeceu o gesto simbólico da homenagem, assim como a mãe também expressou gratidão pelo ato.

Mirante e trilha Juliana Marins dá acesso à praia do Sossego, em Niterói Crédito: Reprodução/ Google Street View "A Praia do Sossego era um dos lugares preferidos da minha irmã. Foi ela quem me apresentou àquele paraíso e vivemos momentos especiais ali, junto com amigas. Em meio a tanta dor e a tantas notícias falsas que circularam nos últimos dias, encontrar o apoio da Prefeitura de Niterói e do prefeito, que acreditou na nossa palavra desde o início, foi fundamental", declarou Mariana. Prefeito reclama de atuação de equipes da Indonésia no caso Juliana Marins Prefeitura assumiu o compromisso de custear o translado do corpo da viajante. Em conversa com a irmã de Juliana, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) reafirmou que o corpo será trazido ao Brasil para ser velado e sepultado em Niterói.