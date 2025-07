Vídeo engana ao utilizar IA para simular Janja ostentando compras com dinheiro público

Postagem não apresenta fontes, documentos ou reportagens que sustentem as afirmações feitas pela personagem gerada por IA / Crédito: Projeto Comprova

Um vídeo publicado no TikTok apresenta em forma de sátira uma figura criada por inteligência artificial que simula ser Janja da Silva, a primeira-dama do Brasil. Em tom debochado, a personagem narra supostos gastos excessivos e privilégios financiados por impostos da população. Não há qualquer evidência de que a primeira-dama tenha feito compras milionárias com dinheiro público durante viagem à França, diferentemente do que sugere a publicação.

Em determinado momento, o vídeo faz menção ao episódio em que Janja pegou carona em um avião da FAB para ir a uma consulta com um ginecologista em São Paulo, o que de fato aconteceu. A defesa apresentada foi que Janja viajou de carona com o ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele, Viviane Barci, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi quem requisitou a aeronave. Não tendo, então, custos adicionais para a União. Todas as declarações do vídeo são apresentadas como se fossem falas da própria Janja. A postagem não apresenta fontes, documentos ou reportagens que sustentem as afirmações feitas pela personagem gerada por IA.