O POVO News: Revelada a causa da morte de Juliana Marins; Erika Hilton é alvo da oposição

A edição detalha a análise preliminar da autópsia de Juliana Marins e a derrubada do decreto que elevava alíquotas do IOF

Com apresentação de Marcos Tardin, o programa O POVO News exibe nesta terça-feira, 24, uma edição marcada por casos de forte repercussão política e jurídica. A transmissão vai ao ar às 18h, com os comentários do jornalista Carlos Mazza, do estúdio, e do correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

O programa traz atualizações sobre o caso de Juliana Marins, brasileira encontrada sem vida em uma área vulcânica da Indonésia. A edição detalha os novos desdobramentos do caso, incluindo a análise preliminar da autópsia e a entrevista com o médico legista Sângelo Abreu, indicando as causas da morte e esclarecendo as circunstâncias da tragédia.