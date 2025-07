Ex de Nem da Rocinha é presa após dar à luz no Rio de Janeiro

Danúbia de Souza Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha , foi presa neste sábado, 5, instantes após dar à luz a uma menina no Rio de Janeiro (RJ).

A ex-companheira de Nem da Rocinha já havia sido apontada anteriormente como uma das lideranças femininas dentro da comunidade , exercendo forte influência no tráfico local mesmo após a prisão do ex-marido.

Segundo a corporação, a equipe do Grupo de Investigação Complementar (GIC) , sob coordenação do delegado titular Fábio Souza, chegou até Danúbia após trabalho de inteligência. Ela havia acabado de dar à luz quando foi abordada e presa pelos policiais civis.

Danúbia estava em liberdade desde janeiro de 2024, quando deixou o Presídio de Benfica, após cumprir pena pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e corrupção ativa. Ela havia sido presa em 2017.

Após sua saída do presídio no ano passado, Danúbia passou a atuar como influenciadora digital, acumulando mais de 50 mil seguidores, promovendo procedimentos estéticos, harmonização facial e restaurantes em comunidades do Rio.

Após a prisão de Nem, Danúbia iniciou um relacionamento com o rapper MC HCalvin, pai da recém-nascida Helena.