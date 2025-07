Irmã de Mateus Gonçalves, detido por tráfico, desabafa sobre colapso familiar após prisão

A irmã de Mateus Gonçalves, Letícia Kellen, quebrou o silêncio sobre a prisão do ex-atacante do Vitória. Agentes da Polícia Militar prenderam o jogador no último dia 10 de junho durante uma operação contra o tráfico de drogas. Além do atleta, outras três pessoas foram detidas com mais de 200 tabletes de maconha, contabilizando 187 kg no total.

Segundo as autoridades, o jogador atuava, junto a outro detido, como batedor em um dos veículos. Já o casal responsável por transportar os entorpecentes seguia a dupla em outro automóvel. Durante a audiência de custódia, os suspeitos, exceto Mateus, optaram por se manter em silêncio, mas confirmaram que a droga seguiria com destino final à Londrina, no Paraná.